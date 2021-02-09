Рязанские чиновники скрывают от СМИ список худших УК региона

Вместо эффективных управленцев в сферу ЖКХ пришли «свои». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Так получилось, что в Рязанской области сфера ЖКХ так же как и благоустройство, и общественный транспорт была отдана на прокорм дельцам самого разного калибра. Если взглянуть на список региональных УК, представленный в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, то в их учредителях мы обнаружим как действующих, так и бывших муниципальных и региональных депутатов, экс-чиновников, их родственников и друзей. Воспользовавшись своими связями, они буквально захватили значительную часть регионального рынка коммунальных услуг.

КОРМУШКА ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННЫХ

Чтобы не быть голословными, приведем вам лишь несколько подобных примеров. Так, бывший депутат Рязанской областной Думы Игорь Климкин является учредителем сразу нескольких управляющих компаний, среди которых – ООО «Жилсервис Рязань», ООО «ЖКО №17», ООО «Жилбытсервис» и другие. Фигурант же скандала с возможным подкупом избирателей на выборах депутатов в Рязанскую областную Думу Александр Ачалов значится, например, гендиректором и учредителем ООО «Домоуправление». Другой областной парламентарий, до недавнего времени работавший помощником сенатора и экс-губернатора региона Олега Ковалева, а до этого возглавлявший министерство региональной безопасности, Андрей Глазунов числится в учредителях ООО «Вектор Плюс».

Этот список продолжать можно еще очень долго. Возможно, и домом, в котором вы живете управляет организация, имеющая то или иное отношение к так называемым рязанским «элитам».

А ведь когда реформа ЖКХ только задумывалась, нам обещали, что совсем скоро придет эффективный собственник, и вот тогда-то мы все заживем в коммунальном раю. Но рая так и не получилось, а вместо этого управляющие компании превратились в кормушку для «приближенных лиц».

ЧИНОВНИЧИЙ ПИНГ-ПОНГ

Надзирать за всем этим парадом «своячества» и «кумовства», по идее, должна Государственная жилищная инспекция Рязанской области. Согласно положению о ГЖИ, утвержденному региональным правительством, в обязанности этой организации входит выявление и пресечение нарушений в сфере ЖКХ со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

Именно поэтому редакция «Комсомолки» обратилась с официальным запросом в региональную ГЖИ с просьбой назвать управляющие компании, которым в 2020 году было больше всего претензий и жалоб. Однако поступившая из инспекции бумага не содержала ответов ни на один из поставленных редакцией вопросов. Неудовлетворенные отпиской чиновников, мы отправили повторное письма чиновникам с требованием дать ответы на редакционные вопросы.

Во второй раз сотрудники ГЖИ подошли к делу немного ответственней и даже назвали нам наиболее распространенные нарушения, допускаемые управленцами. Однако на главную просьбу – озвучить информацию об управляющих компаниях-нарушителях, в Государственной жилищной инспекции нам сообщили, что подобный учет не ведут.

«В связи со спецификой деятельности инспекции и особенностями форм отчетности, направляемой в Минстрой России и иные органы государственной власти, надзорный орган не ведет статистику поступивших жалоб применительно к конкретной управляющей организации. По этой причине в этой части запрашиваемую информацию в адрес редакции газеты «Комсомольская правда в Рязани» инспекция предоставить не может», - говорится в ответе, поступившем к нам за подписью первого заместителя начальника инспекции Валерия Бибина.

ВЕЗДЕ, НО ТОЛЬКО НЕ В РЯЗАНИ

Признаемся честно, что, получив столь странный ответ от контролирующего органа, мы были, мягко говоря, обескуражены. Каким образом в таком случае строит свою работу инспекция, если ее сотрудники не знают, какая УК на хорошем счету, а какая – обслуживает рязанцев на двойку? Либо информация от местных СМИ попросту скрывается. Именно поэтому редакция обратилась к нашим иногородним коллегам, для того чтобы узнать, ведут ли в их регионах ГЖИ статистику нарушений обслуживающих компаний. Оказалось, что подобные подсчеты там не только ведут, но и охотно публикуют. Такие данные есть в распоряжении наших ростовских, кузбасских, воронежских и калужских коллег. Везде, но только не в Рязани.

Как бы то ни было, в недавнем интервью нашему изданию первый заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров назвал управляющие компании, в адрес которых поступило больше всего нареканий.

Так, согласно данным, предоставленным нам в администрации Рязани, лидером антирейтинга стали управляющие компании, учредителем которых является упомянутый в начале этого текста Игорь Климкин (20 актов ГЖИ). Не справляются также со своими обязанностями, по мнению администрации, УК «ЖЭУ №21», «Пик Комфорт», «Единая УК» и ТСЖ «Наш дом». Интересно, каким образом получена эта информация? Неужели без участия ГЖИ?

НА ЗАМЕТКУ

Наиболее частыми нарушениями, по данным ГЖИ, допускаемыми управляющими организациями в своей деятельности, являются нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (ненадлежащие уборка мест общего пользования и придомовой территории, очистка кровель от снега и наледи, непроведение работ по текущему ремонту общего имущества, в том числе подъездов и инженерных систем). К распространенным нарушениям также относятся некачественное предоставление коммунальных услуг, нарушения правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования.

А КАК У НИХ?

С марта 2020 года по распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева в регионе был учрежден опрос «Народный рейтинг управляющих компаний». Кроме того, в области с 2015 года местная ГЖИ ведет свой собственный анализ деятельности УК. По результатам ежеквартально составляется рейтинг управляющих организаций.

Методика оценки деятельности и формирования рейтинга направлена на обеспечение объективности, открытости и прозрачности при проведении оценки деятельности управляющих компаний. Оценка деятельности УК проводится на основе информации, полученной в ходе инспектирования управляющей компании.

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