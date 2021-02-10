«Ноев ковчег» самовольно захватил в Рязани землю и отстроил павильон

«Ноев ковчег» грубо нарушил градостроительные нормы.

Жители рязанского поселка Ворошиловка бьют тревогу, и через СМИ обращаются за помощью к властям. По их словам, руководство ООО «Ноев ковчег» (продажа автомобилей Renault, автосервис и прочее) самовольно захватило землю и незаконно построило торговый павильон, подобрав под себя, в том числе, зеленую зону.

История началась в 2019 году, когда «Ноев ковчег» решил присовокупить к своему участку часть лесопарковой территории и построить на ней очередной павильон. Эта та самая территория, которую власти однажды гордо назвали «зеленым щитом».

Строить павильон «новоковчеговцы» начали без раскачки, то есть, без официального разрешения от городских властей на строительство, без проведения публичных слушаний и внесения изменений в план застройки Рязани.

Более того, предприимчивым дельцам изначально отказали в стройке, а это значит, что возведение павильона было нелегальным. ООО оказалось то ли настолько наглым, то ли смелым. Видимо, руководство компании рассчитывало узаконить постройку позже, в суде.

Юристы компании и сейчас этим занимаются, применяя всевозможные правовые инструменты, чтобы узаконить самострой уже по факту строительства.

То, что «Ноев ковчег» грубо нарушил градостроительные нормы, суды установили и в 2019, и в 2020 годах. По решению надзорных органов, компанию оштрафовали на 500 000 рублей за строительство торгового центра без соответствующего разрешения.

Как было указано выше, дело о разрешении на строительство сейчас находится в суде. Юристы ООО затягивают судебный процесс, требуют проведения дополнительных экспертиз, а судебные заседания переносятся одно за другим. При этом, независимые эксперты доказали, что строение может представлять угрозу для жизни рязанцев.

Важный момент, самовольное строение размещено в 20 метрах от заправочной станции, в нарушении всех норм. Должно быть не менее 25 метров.

Повторимся, ООО «Ноев ковчег» не выполнило предусмотренные действующим законодательством требования о внесении изменений в план планировки территорий и градостроительный план земельного участка. Не было публичных слушаний, что свидетельствует о пренебрежении компанией установленных для всех норм и правил получения разрешительной документации для строительства объекта.

Из-за самовольно построенного объекта, повреждены деревья в дубраве, а прямо на тропинке, по которой жители района годами добирались до дома, установили забор. Кроме того, люди обратили внимание на несанкционированные выбросы технических жидкостей в реку, впадающую в Трубеж. Все это очень беспокоит рязанцев, но никаких мер, в отношении нарушителя до сих пор не предпринято. А самострой как стоял, так и стоит назло всем, хотя по закону, собственники обязаны снести строение самостоятельно.

Напомним, в декабре 2015 года в Рязани демонтировали незаконную постройку, которая со временем должна была превратиться в очередной бизнес-центр. Самострой примыкал к зданию поземельного банка 1867 года, являющемуся объектом культурного наследия регионального значения. Осталось дождаться, когда «Ноев ковчег» сам, не дожидаясь, приставов снесет свой незаконный павильон.