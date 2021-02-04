Возможна смерть: рязанцам объяснили, почему мясо диких животных опасно для людей

Тушу животного нужно привозить целиком на проверку в лабораторию, иначе вредителей можно не найти. Фото: Павел КЛОКОВ

Специалисты рязанского Россельзознадзора напомнили об опасности употребления в пищу мяса диких животных. Речь идет о лосях, кабанах, косулях и других. В ведомстве предупреждают, что такое мясо опасно передачей паразитарных и инфекционных заболеваний человеку.

Чтобы этого не допустить, мясо диких животных нужно обязательно проверить в лаборатории. Но есть одна проблема, чаще всего граждане привозят на проверку лишь небольшие куски животного – часть диафрагмы или межреберной мышцы. Да, в этих местах зараза проявляется чаще всего, но если ее там не обнаружат, это не говорит о том, что вся туша не опасна для употребления.

«Поэтому желательно в лабораторию доставлять целую тушу убитого зверя. И что немаловажно – со всеми внутренними органами, так как некоторые инфекционные заболевания можно определить только по пораженным печени, почкам и другим внутренностям», - говорят специалисты.

Как определить, что мясо диких животных нельзя есть

Если через 20 минут после того, как тушу разрезали, в задней части из мест порезов появились белые черви нитевидной формы размером до 40 см, это значит, что мясо заражено спарганимозом.

Если печень животного покрыта водянистыми пузырями, значит в них находятся зародыши опасного паразита. При употреблении такого субпродукта, печень человека также поражается данным паразитом. Эту болезнь очень сложно диагностировать и протекает она в тяжелой форме.

Если кожа животных покрыта гнойными ранами, абсцессами, флегмонами.

Как происходит заражение человека

Заражается человек при употреблении в пищу мяса, пораженного личинками трихинелл. Даже хорошая термическая обработка не дает полной гарантии безопасности.

Какие симптомы заражения

- повышение температуры тела;

- аллергия;

- сильные боли лицевых и жевательных мышц;

- отеками и опухоли головы.

В самых тяжелых случаях может наступить смерть.

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