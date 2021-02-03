Как в Скопинском районе возрождают брошенные поля

Очистка земель от деревьев и кустарников.

Как мы видим, агропромышленный комплекс в стране в целом и в регионе в частности в последние годы активно развивается. И Скопинский район – один из лидеров Рязанской области по многим показателям АПК. Среди основных направлений в деятельности специалистов управления сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений - введение земель в сельхозоборот. Работа эта кропотливая, трудоемкая, требующая внимания, терпения, сосредоточенности. Об этом и пойдет речь сегодня.

Получи субсидию и возроди землю

В ежегодном докладе главы администрации Скопинского района Александра Бокова обязательно звучат цифры по пахотным и пустующим землям, причем последних осталось совсем немного. За последние пять лет в муниципалитете введено в сельхозоборот более 27 тысяч гектаров земли. Большое внимание уделяют и земельному контролю. Так, в 2019 году его провели по 113 участкам из земель сельхозназначения (площадь – более 7 тысяч га), в 2020 году работа выстраивалась по предостережениям о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами собственниками владеющих землей.

Так, в районе остались земли сельскохозяйственного назначения, заросшие деревьями, и сельхозтоваропроизводителям приходится трудно и физически, и финансово. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области проводится плановая работа по вводу земель сельскохозяйственного назначения, и в помощь этой работе разработана субсидия «на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот». Это позволяет наращивать пашню в нашем районе.

Новым посевам быть!

В настоящее время Скопинский район располагает 148,3 тыс. га сельхозугодий, в том числе - 95,3 тыс. га пашни. В 2020 году использование пашни составило 97% (+5142 га к уровню 2019 года), то есть пустующих и заброшенных земель почти не осталось. А те, что есть, продолжают «прорабатывать» во всех смыслах – разыскивают собственников, помогают с оформлением документов, подыскивают потенциальных покупателей.

25 января журналисты побывали в Горловском поселении, где находится отделение «Горлово» СПК «Полянская птицефабрика». В этот день там началось корчевание самосевной поросли на земельных участках вблизи сел Богослово и Петрушино. Как нам рассказал заместитель председателя СПК «Полянская птицефабрика» по общим вопросам Артур Бутаев, на очистке земель от деревьев и кустарников задействовано пять единиц техники: два экскаватора, два трактора «Кировец» и бульдозер. Несмотря на довольно сырую и ветреную погоду, спецмашины активно передвигались по участку, убирая с пути все лишнее. В ближайшее время предстоит привести в порядок порядка 3000 га земли.

Используются возрожденные сельскохозяйственные площади и под пастбища для выпаса коров. Фото: Екатерина СМБАТЯН

- Корчевание самосева – это только первый этап работы, - отметил председатель СПК «Полянская птицефабрика» Вадим Джейранов. – Как только весной установится подходящая погода, трактора вспашут землю и проведут необходимую обработку. Возможно, уже в этом году здесь будут новые посевные площади.

Всего же в отделении «Горлово» СПК «Полянская птицефабрика» в настоящее время 15 тысяч гектаров земли. Часть сотрудников филиала зимой находится в отпуске, а часть готовит технику к весеннему севу. К началу апреля все комбайны и прицепные механизмы должны быть исправны.