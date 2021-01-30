Ростовская команда последует за отцом-основателем?

Игорь Греков. Фото: ryazangov.ru

С приходом в Рязанскую область новой команды управленцев в 2017 году произошли масштабные кадровые перестановки в региональных органах власти. Приезжим руководителям региона, разумеется, было привычнее работать со своими земляками, с которыми их связывала схожая ментальность, а зачастую и дружеские связи.

Но если калужане прохладно отреагировали на приглашение поработать чиновниками в Рязанской области, то ростовчане откликнулись с энтузиазмом. Вице-губернатору Игорю Грекову удалось привлечь со своей Родины целую команду управленцев, которым раздали должности в рязанских министерствах и ведомствах.

Ростовчанин Владимир Арцыбашев, например, устроился в качестве советника Грекова. Он переехал в наш регион с должности вице-мэра Ростова-на-Дону по ЖКХ и, несмотря на обретенный скромный чин, взял под свой контроль рязанский Фонд капитального ремонта. При нем 80% всех областных и городских тендеров стабильно уходили «нужным» субподрядчикам, многих из которых прежде в регионе в глаза не видывали.

Хорошее прикрытие обеспечило внезапное родство с главным коммунальным управляющим Рязани – Игорем Климкиным, чьи УК обслуживают 85% жилых домов в областном центре. Принцип одной калитки сыграл с организаторами финансовой цепочки злую шутку. Субподрядчики-однодневки не потянули воз собранных (законно ли?) подрядов по капремонту. Сделать работы качественно и в срок им оказалось не под силу. Поэтому сегодняшний уход Владимира Арцыбашева с поста советника вслед за своим земляком представляется вполне логичным. Только при этом нужно понимать, что сама история сомнительного обогащения не закончена, а ее финал, весьма вероятно, допишут правоохранительные органы.

Судьба другого ростовского управленца пока остается открытой. Владимир Бурмистров пришел на должность заместителя главы Администрации Рязани из электроэнергетики и в соответствии с отраслевым распределением полномочий в ростовской команде стал курировать муниципальные предприятия и смежный энергетический комплекс. Он пытался пристроить в надежные руки МУП «Водоканал», помогал, по нашей информации, подконтрольному ростовской команде мусорному бизнесу и, главное, под предлогом неактуальности арендных платежей за муниципальное оборудование оказывал давление на главного поставщика тепла в городе – Ново-Рязанскую ТЭЦ. Чтобы, как можно предположить, ввести в управление теплоцентралью «нужных» людей.

Последнее в итоге стало детонатором возмущения в регионе. Тема засветилась на пресс-конференции Президента РФ и привлекала внимание влиятельного блогера Андрея Караулова, который представил взаимосвязь между состоянием дел в Рязанской области и уровнем компетенции новой команды управленцев.

К ростовскому десанту на разных этапах примкнули некоторые рязанцы и выходцы из других областей. Например, непонятно будущее бизнесмена Андрея Андреева, который выступает главным учредителем созданного ростовской командой регионального мусорного оператора «Эко-Пронск». Якобы он в своем лице был призван обеспечить участие истинных выгодополучателей в управлении компанией и распределении ее прибылей. Если эмиграция ростовской команды из Рязанской области уже началась и этот процесс неотвратим, возникает вопрос, насколько актуально сохранение в качестве главного учредителя «Эко-Пронска» ставленника ростовчан Андрея Андреева? Возможно, рязанские элиты уже готовятся делегировать в управление региональным мусорным оператором своего человека?

В непосредственной связке с уволившимся вице-губернатором работал и пресс-секретарь главы региона Денис Арапов, который в числе прочего помогал ростовской команде координировать освещение деятельности мусорного оператора в СМИ. Высокую должность зампреда Правительства Рязанской области при новой власти получил бывший работник сферы закупок в нефтяной отрасли дончанин Евгений Беленецкий. Он один из тех, кто с выгодного для ростовчан ракурса решал судьбу концессии МУП «Водоканал», с его именем связывают амбициозный ресурсоемкий проект строительства моста-дублера через Оку. Придется ли он ко двору новому председателю Правительства, не помешает ли ему в работе склонность к прогулам, покажет время.

Список можно продолжать долго. Очевидно, что за три года представительство ростовской команды в нашем регионе весьма расширилось, вобрав в себя ряд ключевых должностей. Ее «игроки» всерьез попытались провести передел рынка в сфере ЖКХ, многого добились, а в чем-то остановилось на полпути.

С уходом главного инициатора приглашения в Рязанскую область управленцев извне оказываются не востребованы и его ставленники. Последнее слово еще остается за правоохранителями, которые должны дать свою оценку законности многих действий ростовской команды, но одно уже можно сказать точно: период этот оставит свой неизгладимый след в рязанской истории.