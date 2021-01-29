Умер Василий Лановой: артист неоднократно приезжал в Рязань, чтобы рассказать о патриотизме

Василий Лановой неоднократно бывал в Рязани. Фото: Олег УКЛАДОВ

29 января в Москве скончался актер, артист театра имени Вахтангова Василий Лановой. Весь последний месяц он лежал в больнице из-за коронавируса. В последние часы состояние 87-летнего актера резко ухудшилось…

Последние годы Василий Лановой часто разъезжал по городам России, чтобы рассказать о службе в Вооруженных силах, обсуждать с детьми, что такое Родина, в чем заключается истинный патриотизм, вспомнить награды Великой Отечественной войны, а также имена Героев, чьими именами названы улицы. Неоднократно Василий Лановой приезжал и в Рязань.

Когда Василий Лановой был в Рязани:

- 12 ноября 2012 года — Василий Лановой выстпуил на военно-патриотической акции «Вахта Героев Отечества»;

- 18 мая 2018 года Василий Лановой побывал в Сельцах Рыбновского района, где ему показали, как постигают ратное дело современные защитники Родины. В этот же день артист посетил родину Сергея Есенина село Константиново.

Василий Лановой на родине Сергея Есенина. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

- 21 мая 2018 года Василий Лановой представил в Рязани моноспектакль. Почетный член общественного совета при Следственном комитете приехал в наш город, чтобы отпраздновать столетие училища ВДВ.

Артист рассказал об истории движения «Бессмертный полк России» и своих ролях в фильмах «Война и мир», «Анна Каренина», «Как закалялась сталь» и «Офицеры».

Василий лановой на встрече с юными рязанскими патриотами. Фото: администрация Рязани.

- 1 октября 2019 года, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Василий Лановой участвовал в общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!»

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