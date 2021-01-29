Местоположение будущего дома

Фото: компания VELLCOM.

Покупка квартиры – это долгожданное событие для каждого, при этом важно не потерять бдительность на этой стадии – и учесть все нюансы, в особенности расположение будущего дома.

Лучше выбирать квартиру в развитом районе, где в шаговой доступности расположены важные социальные объекты. Любому жильцу понадобится под рукой продуктовый магазин, аптека и банк. Семьям нужно позаботиться о детском саде, школе и поликлинике в пешей доступности.

Для многих ключевую роль играет парк, спортивные площадки и развлекательные центры. Кому-то не менее важно иметь возле дома бассейн, спортивный зал или салон красоты. Другому требуется кафе или торговый центр. Для комфортной жизни вовсе нет необходимости покупать квартиру в самом центре — нужно просто выбрать район с хорошей транспортной развязкой, из которого легко уехать и на работу, и в тот же центр города.

С каждым годом дорожная ситуация в Рязани становится все напряженнее - количество автомобилей продолжает расти, а сеть дорог практически не меняется. Как итог мы видим все более и более крупные заторы, а время в пути до работы, у рядовых рязанцев, растет в арифметической прогрессии.

Каждый новый дом, построенный без учета городской логистики, увеличивает нагрузку на дорожную сеть. Важнейшим условием является наличие зеленых зон. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и многочисленные исследования подчеркивают положительное влияние зелени на настроение, психическое и физическое здоровье. Зеленые городские пространства являются местом для занятий спортом, отдыха и детских мероприятий. Кроме того, они улучшают качество воздуха, снижают уровень шума и преображают городской ландшафт. Поэтому предпочтение следует отдать жилым районам с наличием парков и «зеленых» зон — чем больше насаждений, тем чище воздух. Стоит проверить, нет ли поблизости промышленных предприятий. Такие организации могут отравлять воздух неприятными запахами и вредными веществами, загрязняя окружающую среду.

Компания VELLCOM group считает данный критерий одним из самых важных, так как от него напрямую зависит здоровье и качество жизни. Именно поэтому VELLCOM doma расположены в отдаленных от промзон районах и на комфортном удалении от трасс и центральных улиц.

Например, VELLCOM DOM на Московском находится в тихом районе, главным достоинством которого является экология! Дом окружает все необходимое для комфортного проживания. В шаговой доступности находятся кафе, рестораны, другие места проведения досуга, а также школы, детские сады, спортивные секции, поликлиника и больница. Транспортная развязка максимально удобна, достаточно близко располагается Московское шоссе. Главное преимущество дома – наличие детского сада и школы во дворе. Это гарантирует безопасность ребенка и экономию времени на дорогу.

На территории предусмотрена благоустроенная зелёная зона: деревья лиственных и хвойных пород, декоративные кустарники и цветочные клумбы. Не маловажным дополнением будет наличие освещенных пешеходных зон и скамеек - можно насладиться прогулкой всей семьей по тихим и освещенным улицам. VELLCOM DOM на Ленкома расположен вблизи крупнейшего парка города — ЦПКиО, который будет отличным местом для отдыха, велопрогулок и катания на лыжах в зимнее время года. Инфраструктура данного района также весьма разнообразна: многочисленные кафе и магазины, детские сады, школы, поликлиники, спортивные залы, бассейны и места для отдыха и прогулок - все это находится вблизи дома и крайне удобно для жителей.

Помимо всего прочего в доме предусмотрена эксплуатируемая кровля с элементами озеленения, доступ к которой получат жители квартир с террасами. В условиях городской среды жители ищут место по душе, где каждый член семьи будет счастлив. Поэтому важно не только строить дома из качественных материалов с удобными планировками, но и уделять внимание качественному благоустройству, создавая комфортную среду во всем микрорайоне. VELLCOM group строит свои дома именно так, уделяя особое внимание экологии и развитости инфраструктуры.

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