От самоизоляции к земледелию: рязанцы заинтересовались секретами высоких урожаев

Выбрать качественные семена, подходящие для нашей местности, – первый важный шаг дачника на пути к успеху.

Минувший год преподнес нам массу уроков, научил жить по-новому – в гармонии с природой. Удаленная работа, самоизоляция и карантин многих подвигли на время перебраться за город, и в стране случился настоящий «дачный бум». На свежем воздухе даже тех, кто в жизни не держал лопаты, так и тянет заняться огородничеством с пользой для души и тела.

Копать или не копать?

Разве не чудо – своими руками посадить в почву семя, ухаживать и наблюдать, как вскоре из него вырастет вкусный и полезный урожай? Казалось бы, все просто, но начинающему земледельцу предстоит разобраться с массой нюансов современной агротехники, выведать хитрости у опытных садоводов.

Тенденция такова, что нынешние дачники отдаляются от принципов «советского» подхода, приближаясь к по-настоящему экологичному, органическому земледелию. Его суть можно свести к главному постулату, что об урожае больше заботится не человек, а сама природа. Органический подход держится на трех китах: не копать, мульчировать, использовать только органические удобрения.

Уже давно ведущие агрономы пришли к выводу, что земля имеет способность к самовосстановлению, а при глубокой перекопке страдает плодородный слой почвы. Вместо классической копки в органическом земледелии применяют поверхностное рыхление. Лопату в этом случае заменяет, например, плоскорез Фокина.

Мульчирование служит своеобразным покрывалом для почвы – защищает от ультрафиолета, высыхания, перегрева и переохлаждения, а при грамотном подходе еще и помогает избавиться от сорняков. В качестве мульчи садоводы применяют листья, сено, солому, опилки, срезанные сорняки.

Для подкормки растений в природном земледелии используют только натуральные удобрения. Это могут быть сидераты (например, горчица, редька, фацелия), компост, навоз, перегной, бактериальные удобрения. А для обработки от вредителей и болезней используют биопрепараты. Органические средства не только позволяют получить урожай без нитратов, но и увеличивают плодородный слой почвы – гумус.

Не зря такой подход называют «ленивым земледелием» – он значительно экономит силы огородника, и стереотип о каторжном труде дачника уходит в прошлое.

Можно подсмотреть, как создать благоприятные условия для выращивания рассады.

Умные даже грядки

Многие современные дачники взяли на вооружение простой, но очень эффективный прием органического земледелия – «умные грядки». Это слоеный пирог из веток, ботвы, кухонных остатков и даже ненужной бумаги. В таких условиях корням тепло и растения дают более ранние урожаи.

Теплые грядки лучше располагать на хорошо освещенных местах, а мастерить их можно из любых подручных средств – шифера, досок, горбыля. Или можно купить аккуратную и красивую готовую грядку. Также можно делать и углубленные грядки, просто закапывая в траншею слоями органические составляющие «пирога».

В первую очередь в «умную грядку» укладывают спиленные крупные ветки, даже небольшие стволы, затем кладут ботву кукурузы, срезанные сорняки, отходы с кухни и прочее, присыпают плодородной почвой и сверху накрывают слоем из более мелких фактур, например, из сена. В завершение поливают «компостным чаем» или специальным составом для активации этого биотоплива и засыпают землей.

От семян до систем автополива

В поисках необходимого материала дачникам, порой, приходится объехать полгорода, и мы решили помочь рязанцам. В областном центре есть несколько маленьких специализированных магазинчиков для земледельцев, но самый широкий ассортимент семян, к своему удивлению, мы обнаружили в гипермаркете «Глобус». Здесь открылся расширенный отдел «Сад-огород», где представлено абсолютно все, что нужно на участке в данный момент Что удобно для начинающих огородников, в отделе есть опытные консультанты, которые могут подсказать новичкам о современных подходах к земледелию, а бывалые дачники найдут здесь все что нужно для богатых урожаев.

Сейчас, когда только начинается подготовка к посадочным работам, в отделе собран огромный ассортимент сортовых и гибридных семян. На длинной витрине представлено около двух тысяч наименований семян зелени, томатов, огурцов, моркови, свеклы и других популярных культур. Чтобы не заблудиться в многообразии, семена рассортированы по группам, а не производителям. Есть и привлекательный островок с семенами разных культур по единой цене – по 1,29 рубля. Как мы выяснили, абсолютно все позиции включены в Государственный реестр селекционных достижений, а значит, растения приспособлены к нашему климату.

Есть большой выбор семян по одной низкой цене.

В отделе мы нашли все необходимое для современного проращивания семян: начиная от удобных горшочков под каждый вид культуры, заканчивая фитолампой. Она нужна для выращивания рассады, ведь комнатного света весной недостаточно для полноценного развития растения. Помимо семян, уже представлены луковичные цветы по привлекательным ценам. В продаже есть инвентарь дачника, в том числе и плоскорез. Также в отделе есть различные мини-парники на подоконник, стеллажи, балконные парники и даже бюджетная мобильная теплица со снимаемым тентом на зиму, а также все аксессуары к ним, пленки, укрывной материал, дуги.

Важная составляющая успешного урожая – почва, и при ее выборе мы обратились за помощью к консультанту. Оказалось, здесь особый подход к грунту для рассады.

– Мы работаем только с проверенными поставщиками и привозим почву, учитывая пожелания наших покупателей, – рассказал руководитель отдела Михаил Синельников. – В течение года собираем все пожелания от клиентов, в том числе и на официальном сайте «Глобуса», и каждое прорабатываем к новому сезону.

Пока цветы будут радовать своих хозяев на подоконнике, а позже их можно высадить на участке.

Внимание привлекли набирающие популярность новинки в современных тенденциях земледелия. Например, система «умного полива». Капельный полив, в том числе с таймером запуска, идеально подходит для дачников выходного дня. Чтобы растения всегда были увлажнены, нужно только следить за состоянием емкости с водой, а также систему «умного полива» можно подключать к централизованному водоснабжению.

– Мы стараемся внедрять новинки, и в этом году представляем «умные грядки». Они подходят как для открытого грунта, так и для парника. Позволяют формировать аккуратные грядки для лучшего развития растения, скорых урожаев. Такая грядка быстрее прогревается, и уже в конце апреля – начале мая можно высаживать, начиная с томатов и перцев. За сезон можно собрать даже несколько урожаев в зимней теплице, – поделился Михаил Синельников.

В отделе мы нашли также огромный выбор удобрений, в том числе органических – таких, как биогумус. Есть органические средства для компостеров, которые позволяют получать собственное удобрение в кратчайшие сроки. Есть здесь и щадящие средства защиты от вредителей и болезней, как старые добрые нашатырь и марганцовка, так и суперсовременные безопасные, например, «Зеленое мыло».

Уходить из уютного уголка дачника не хотелось – столько интересного и полезного собрано в одном месте. Словом, мы были приятно удивлены такому своему открытию и убедились, что в «Глобусе» не только помогут с широким ассортиментом всего необходимого для сада и огорода, но и с удовольствием проконсультируют по разным вопросам.

Давайте вместе откроем секреты богатых урожаев!

КСТАТИ

Акция в отделе «Сад-огород» в гипермаркете «Глобус» проходит с января по сентябрь, и ассортимент будет меняться в зависимости от Весной обещают саженцы из Тульского питомника, летом – все для отдыха на природе, а к осени – все для сохранения урожая с пользой для здоровья.

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