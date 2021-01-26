В РГУ имени С.А. Есенина поделились планами Года науки и технологий

Фото: РГУ.

21 января в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина прошла пресс-конференция, посвященная старту мероприятий в рамках «Года науки и технологий». На встрече представителям СМИ рассказали об актуальных исследовательских проектах и научных школах, действующих в стенах вуза, о перспективных работах, направленных на развитие передовых технологий.

2021 год был объявлен «Годом науки и технологий» специальным указом президента РФ Владимира Владимировича Путина. В связи с этим все исследовательские и образовательные учреждения страны уже согласовывают планы мероприятий.

Пять институтов и пять факультетов

В РГУ такой план уже разработали. Об этом рассказал проректор по научной деятельности, кандидат исторических наук Владимир Анатольевич Горнов:

- Сейчас дорожная карта мероприятий направлена нашим партнерам, чтобы они тоже могли включиться, а также предложить свои площадки для проведения мероприятий, конференций, форумов, участия в исследованиях. Я думаю, что работа в течение всего года будет интенсивная, интересная и плодотворная.

Ректор вуза, доктор исторических наук Андрей Иванович Минаев представил научный потенциал РГУ:

- Наш вуз - это пять институтов и пять факультетов. Профессорско-преподавательский состав - 270 кандидатов наук и 72 доктора наук. В РГУ создано восемь научных школ по ведущим направлениям фундаментальных и прикладных исследований.

Фото: РГУ.

Мощный импульс для научной работы

Ректор сообщил, что в 2020 году в университете решением Ученого совета создано три института: юридический, естественных наук и институт истории философии и политических наук.

- Они пришли на смену соответствующим факультетам, но это не просто смена вывески, прежде всего, это новое качественное и смысловое содержание, которое мы вкладываем в понятие «институт». Оно, ориентировано на активный научный поиск, на соединение исследовательской и образовательной работы, на тесное взаимодействие с работодателями и на раннее вовлечение наших студентов в научный поиск, - отметил Андрей Иванович.

Руководство вуза надеется, что вновь созданные институты дадут мощный импульс дальнейшему развитию научной деятельности РГУ имени С.А. Есенина.

Фото: РГУ.

СКАЗАНО

Отвечая на вопрос о научных проектах, реализующихся в настоящий момент в университете, заведующий кафедрой химии, доктор химических наук Константин Николаевич Гаврилов рассказал о деятельности научной школы и лаборатории координационной химии:

- Уже третий год мы работаем над проектом Российского научного фонда, посвященного созданию нового поколения асимметрических палладиевых катализаторов. Здесь надо сказать, что подавляющее большинство природных соединений и огромное количество соединений синтетических являются оптически активными веществами. Это значит, что их молекулы существуют в виде двух пространственных форм, которые очень похожи, но обладают разными биологическими свойствами. Подчас они настолько отличаются, что одна из этих форм может являться полезным лекарством, а другая - очень токсичным соединением. Поэтому работая над производством лекарств, удобрений или косметических препаратов, нам необходимо добиться получения только полезной формы. А второй момент заключается в том, что реакция должна идти достаточно быстро, чтобы производство было экономически выгодным. И как раз наш проект призван решить обе эти задачи: максимально быстро получать целевые продукты и делать это в виде нужных пространственных форм.