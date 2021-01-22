Прожиточный минимум по-новому: а можно ли на него выжить?

Рисунок Екатерины МАРТИНОВИЧ.

С нового года в России понятие прожиточного минимума сильно нивелировалось. Раньше он играл роль при установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ), а теперь минималка считается исходя из значений так называемой медианной зарплаты, то есть когда половина получает больше, половина - меньше. Сейчас МРОТ установлен в размере 12 792 рубля. Средний прожиточный минимум также установлен. Он составит 11 653 рубля. При этом для разных категорий граждан он отличается: для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для работающего населения - 12 702 рубля (до вычета НДФЛ). Но насколько эти цифры соответствуют действительности?

СТАНДАРТЫ СТАРЫЕ - ТРЕБОВАНИЯ НОВЫЕ

Состав потребительской корзины сформирован еще в конце предыдущего века, и если он менялся, то незначительно, в основном это касалось ее продуктовой части - в первом десятилетии уменьшили количество овощей и хлеба за счет увеличения мясных и рыбных продуктов. Но стоимость промышленных товаров и услуг считалась от и до.

В начале второго десятилетия федеральное правительство поставило задачу – сделать МРОТ не ниже прожиточного минимума. Идея благая, но как, решая ее, «не остаться без штанов»? Поэтому решили поиграть с цифрами. И с 2013 года не стали считать, сколько точно требуется человеку на промышленные товары и услуги, а про- сто привязали их к ценам на продукты. Вроде бы так проще. Но как говорят в народе, простота – хуже воровства.

- Наполнение потребительской корзины не только не соответствует минимальным запросам человека, но и не отражает их реальной стоимости, - считает экономист Игорь Кузнецов, - особенно это касается сферы услуг. Ведь на цены многих продуктов влияет сезонный фактор, а стоимость тех же услуг ЖКХ поднимается со стабильной регулярностью. Эти игры со статистикой направлены в первую очередь на то, чтобы не допустить установления МРОТ на уровне реальных, а не вымышленных потребностей человека.

- Сколько, по-вашему, у нас составляет реальный прожиточный минимум?

- Сказать трудно, надо считать. Думаю, порядка 18 тысяч.

Что ж, состав корзины известен, подсчитаем.

МАКАРОШКИ ВЕЗДЕ СТОЯТ ОДИНАКОВО ИЛИ 1/10 САПОГА НА МЕСЯЦ

Поскольку теперь прожиточный минимум устанавливается на год, то и цены на продукты мы брали средние. Старались брать что подешевле (все-таки это минимум, а не премиум-класс), но хоть с какой-то гарантией качества. И в результате у нас получилось… почти на тысячу меньше запланированного. Кстати, то, что наполнение продуктовой корзины близко к реальности, доказали эксперименты, проводимые редакцией в конце нулевых и десятых годов.

Сложнее оказалось с промтоварами. Они объединены в очень большие группы. И напрочь не учитывают гендерного фактора. Ставить в один ряд зимние женские сапоги и мужские ботинки, головные уборы, меховые шапки и летние кепи и платки… Поэтому старались брать средний вариант в каждой группе. Про чулочно-носочные изделия лучше промолчать, ибо не знаешь, надо смеяться или плакать, представляя даму, покупающую себе 5 пар колготок на год. Но в целом корзина промтоваров совпала с запланированной.

Услуги - отдельная песня. Одна плата за жилье сразу превысила отведенную на услуги сумму. И это – по минимуму! А ведь есть еще расходы на транспорт, культуру и прочее. Плюс две с лишним тысячи!

Итого, наша минимальная потребительская корзина потянула на 13864 рубля 25 копеек. Подробное ее описание - в нашей таблице ниже.

Прожиточный минимум фактически (без учета налогов): 12061 рублей 90 копеек. С учетом НДФЛ должен составлять 13864 рубля 25 копеек.

Таблица 1.

Таблица 2.