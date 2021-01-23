Как рязанцам выбрать двухкомнатную квартиру в новостройке

Выбор двухкомнатных квартир широк.

Двушки – очень востребованный тип жилья на рязанском рынке новостроек. Это некий оптимальный вариант по вместительности и бюджету покупки. Трехкомнатные квартиры для многих неподъемны по цене, при этом более доступная двушка позволяет относительно комфортно разместиться семье с ребенком.

Тем, кто покупает двухкомнатную квартиру надолго, например, с расчетом на пополнение в семье, лучше выбрать более гибкую планировку, ведь некоторые двушки можно впоследствии переделать в трёшку. В этом случае нужно в первую очередь смотреть на количество окон. Двухкомнатная квартира, подходящая для трансформации в трехкомнатную, должна иметь как минимум четыре окна, в этом случае каждое помещение получит собственный источник света. Однако каждую планировку нужно тщательно изучать, потому что даже необходимое количество оконных проемов может быть размещено неудачно.

Например, в Vellcom DOMе на Ленкома есть двушки площадью от 70 кв. м с большой спальней с двумя окнами. Такая планировка позволяет в случае необходимости разделить помещение на два и выделить полноценную дополнительную спальню.

Более половины предложения двухкомнатных квартир составляют линейные планировки. Это квартиры, в которых все окна выходят на одну сторону.

Обычно прихожая-коридор в таких квартирах вытянута перпендикулярно входу. В одном торце расположен санузел, а все двери на кухню и в комнаты ведут из одной стены напротив входа. Чаще всего кухня располагается рядом с санузлом. Это стандартная планировка, которая может быть как достаточно удобной, так и не слишком функциональной, неудачное решение – когда в противоположной стороне от санузла стена находится слишком близко к двери в комнату. В этом случае свободный торец прихожей оказывается нефункциональным. Зато если места достаточно, там можно обустроить гардеробную или кладовку.

Такое решение используется, также, в Vellcom Dome на Ленкома. С одной стороны от входа расположен большой санузел, с другой стороны удобно расположена гардеробная.

Массовая советская застройка ориентировалась на усредненные показатели: норму квадратных метров на человека, количество проживающих, стандартные планировки. Современные отечественные застройщики выступают за разнообразие, однако и здесь около 30% квартир выходит на два фасада. Такое архитектурное решение позволяет улучшить проветриваемость и повысить уровень освещенности. Это любимый многими вариант «распашонка» (то есть с окнами на две стороны света) занимает второе место среди планировок двухкомнатных квартир. Сразу от входа в таких квартирах обычно начинается вытянутая прихожая и коридор. С одной стороны от него расположены две двери (обычно – на кухню и в одну из комнат), а в конце коридора на противоположной стороне – дверь в другую комнату. Санузел в таких квартирах обычно находится либо в конце коридора напротив входной двери, либо рядом с входной дверью перед кухней.

Распространенным недостатком всех «распашонок» является длинная комната, поскольку надо занять всю ширину здания. Кроме того, как раз в распашонках зачастую длинные прихожие без свободных углов. Пример «распашонки» без этих недостатков можно найти в Vellcom DOMе на Московском. Спальни в квартирах относительно правильной формы, за счет того, что в одной из них расположена лоджия. Кроме того, в квартирах достаточно широкие коридоры, поэтому при входе можно сделать небольшой шкаф или вешалку, а в коридоре, который ведет в одну из спален, разместить еще один шкаф побольше.

В угловых двухкомнатных квартирах окна тоже выходят на две стороны света, но не на противоположные (допустим, восток-запад), а на прилегающие (восток-юг). Это угловые варианты, как правило, очень удобные. Квартиры обычно правильной квадратной формы, достаточно компактные и при этом без узких коридоров и сильно удлиненных комнат.

В этом случае опять же стоит оценить вместительность прихожей. Дело в том, что такая планировка из-за своей компактности позволяет застройщику разместить входы во все комнаты на небольшом периметре стен, поэтому девелоперы делают очень маленькую прихожую.

Примеры угловых квартир с хорошей прихожей также есть Vellcom Dome на Ленкома. Справа от входа в квартирах есть ниша под небольшой шкаф, а слева от двери – гардеробная.

Если в рязанских однокомнатных квартирах до сих пор встречаются кухни по 7-8 метров, то в двушках в современных новостройках площадь кухни обычно составляет не менее 10 кв. м. Нередко встречаются кухни по 12-15 кв. м. А если площадь кухни составляет более 17 кв. м, девелоперы обычно позиционируют такие квартиры как «евротрёшки». Правда, чтобы выделить полноценную гостиную зону, лучше выбирать площадь побольше – от 20 кв. м. Пример зонирования кухни можно также посмотреть на двухкомнатных квартирах в домах от компании VELLCOM: тут полноценно можно разместить кухонную, столовую и гостиную зоны. Такие квартиры пользуются большим спросом и в Vellcom Dome на Ленкома их осталось всего две.

Как можно заметить, VELLCOM group предлагает широкий выбор планировок двухкомнатных квартир, вам остаётся лишь выбрать ту, что подойдёт именно для вашей семьи!

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