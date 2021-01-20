Купить и не пожалеть

ЖК «Окские просторы» – это сочетание спокойной жизни в окружении природы и городского комфорта.

Покупка квартиры – важное событие в жизни каждого человека, и к нему надо подойти с должной ответственностью. Когда уже принято решение о покупке квартиры в новостройке – самое время определиться с застройщиком. Чтобы облегчить выбор застройщика и определить его надежность, можно использовать простой прием: разложить процесс на составляющие. Вместе со специалистами мы подготовили для вас своеобразный чек-лист по грамотному выбору квартиры от застройщика.

Проверка документации

У надежного застройщика вся информация есть в открытом доступе. Ее можно найти на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф.

Репутация застройщика

Здесь все понятно: обращайте внимание на то, сколько лет застройщик работает на рынке и сколько домов сдал. Лучше отдать предпочтение строительным компаниям со значительным опытом. К примеру, компания «Стройпромсервис» на строительном рынке уже более 26 лет.

Аккредитация банков

Если вы решите брать квартиру в ипотеку, то этот вопрос сыграет очень важную роль. Как правило, сотрудничество с крупными банками говорит о надежности компании.

Активность в социальных сетях

Именно в социальных сетях в первую очередь появляются актуальные новости со стройки, фотоотчеты, условиях кредитования и т. д. Честному застройщику нечего скрывать – он с легкостью делится новостями со строительных объектов.

Локация

Выбор места будущего проживания полностью зависит от ваших предпочтений и образа жизни. Жить в центре города или в зеленой зоне – решать только вам. Но как быть, если хочется найти золотую середину? Сейчас существуют компромиссы в виде современных жилых комплексов, которые расположены за пределами города, но при этом не отстают в комфорте от городских. Один из таких примеров – ЖК «Окские просторы». Благодаря уникальному расположению, утром вы можете наслаждаться видами полей, а уже через 20 минут – быть в центре Рязани. Сейчас в этом жилом комплексе особенно выгодные условия покупки – цены на готовые квартиры в сданном доме начинаются от 1,3 млн рублей.

Инфраструктура

Важно, чтобы в шаговой доступности от дома работали магазины, почтовые отделения, аптеки, банки, школы и сады. Например, в ЖК «Шереметьевский квартал» уже полностью сложившаяся инфраструктура. В прошлом году открылась новая школа на 550 мест, а в этом – начнется строительство детского сада.

ЖК «Шереметьевский квартал» – микрорайон Рязани в Дашково-Песочне с уже готовой инфраструктурой.

Выбор планировки

Определитесь с планировкой, исходя из ваших потребностей:

для любителей семейных и дружеских вечеров подойдет смарт-планировка – объединенная с гостиной кухня и уютные спальни, скрытые от посторонних глаз;

классический вариант планировки – самостоятельная кухня и большие комнаты, которые возьмут на себя функции гостиной, спальни или рабочего кабинета.

Важно также учитывать индивидуальные особенности дома или жилого комплекса. Преимуществами можно считать наличие:

индивидуального, а не центрального отопления. В жилых комплексах «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы» предусмотрено индивидуальное отопление. Это не только поможет будущим жильцам сэкономить на ежемесячных платежах за коммунальные услуги, но и избавит их от плановых отключений воды и осенних ожиданий начала отопительного сезона;

ниши под шкафы или гардеробную. Это даст вам возможность создать такую систему хранения одежды, обуви и домашних предметов, при которой все будет под рукой. При этом никаких громоздких шкафов, вместо них – свободное пространство, которое можно использовать так, как вам удобно;

панорамного остекления – еще больше воздуха и света в вашей квартире. Отличное решение для видовых квартир!

Планировка "однушек" в ЖК "Шереметьевский квартал".

Отделка квартиры

Имеет смысл покупать квартиру с отделкой, желательно в максимальной комплектации под ключ. Так вы сэкономите: ведь покупка квартиры – дело затратное. А если выполнен ремонт, переехать и отпраздновать новоселье удастся сразу после получения ключей. При покупке квартиры от ГК «Стройпромсервис» есть возможность включить стоимость ремонта в ипотеку.

Способы покупки

Изучите все варианты покупки квартиры. У крупных застройщиков, таких как ГК «Стройпромсервис», предусмотрены различные способы оплаты: льготная ипотека от 5,85% на весь срок, рассрочка без переплат. Кроме того, такие компании часто проводят акции, благодаря которым получится приобрести квартиру с внушительной скидкой. Например, сейчас скидки на квартиры в «Шереметьевском квартале» достигают 400 000 рублей. Подробнее о том, как получить скидку на приобретение квартиры, вы можете узнать по телефону 247-000.

Вместо послесловия

Новоселы первых сданных домов уже оценили все преимущества жилых комплексов «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы». Уже сейчас на их территории есть все необходимое для комфортной жизни. Узнать подробнее о жилых комплексах компании и выгодных предложениях можно в офисе продаж по телефону 247-000.

На правах рекламы.