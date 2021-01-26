Адвокат об акции протеста в Рязани: По закону мирный митинг никто запретить не может

Организация публичных мероприятий в нашей стране не предполагает разрешительного порядка. Фото: Константин МОГИЛИН

23 января в Рязани прошла масштабная несогласованная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Точное количество участников акции на момент сдачи номера полиция не озвучила, как, впрочем, и число задержанных. Единственная официальная информация поступила в понедельник, 25 января от уполномоченного по правам человека Рязанской области Натальи Епихиной.

- На мой устный запрос в УМВД поступила информация о 82 доставленных, в том числе 16 несовершеннолетних. Всех несовершеннолетних передали родителям. Возбуждено 29 административных производств. С 37 доставленными провели разъяснительную беседу, - сообщила Наталья Леонидовна.

Тем временем, известно, как минимум об одном пострадавшем во время акции. 18-летний парень поступил в травмпункт при поликлинике №2 с диагнозом «вывих плеча».

- Он обратился к нам самостоятельно. Мы оказали молодому человеку всю необходимую помощь, после чего передали данные об инциденте в правоохранительные органы, - рассказали медики.

В чем могут отказать при проведении митинга?

Одним из самых часто употребляемых в разговорах о митинге было слово «несанкционированный». А что, собственно, это значит, задались вопросом мы, можно ли санкционировать митинг по закону нашей страны? За разъяснениями «Комсомолка» обратилась к сотруднику рязанской коллегии адвокатов №9 Алине Удовик. И она поделилась с нашими читателями некоторыми юридическими аспектами, касающимися проведения публичных мероприятий.

Отвечая на вопрос о законности понятия «несанкционированный митинг», Алина Олеговна пояснила, что общий закон от 19 июля 2004 года N54-ФЗ не содержит понятие «несанкционированный» митинг, а вот в действующем Кодексе об административных правонарушениях оно имеется.

- Принципом проведения любого публичного мероприятия является первоочередно его законность. Именно о проведении митинга в рамках действующего законодательства обычно идет речь при использовании понятия «санкционированный митинг». Отдельное внимание закон уделяет вопросу места проведения митинга. В частности, существует ряд ограничений на места, где митинги проводить невозможно. Несмотря на ограничения, законодатель возложил на компетентный орган обязанность мотивированно обосновывать запрет при отказе в согласовании запрашиваемого места проведения митинга. Необоснованный отказ при согласовании не допускается. При этом у организаторов митинга при отказе сохраняется право на обжалование отказа в судебном порядке.

При этом адвокат уточнила, что закон не возлагает на орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления права на запрет проведения митинга, а лишь наделяет правом на участие в нем в той или иной форме.

- Как указал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 14 февраля 2013 года N 4-П, гарантированное право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование не является абсолютным и может быть ограничено федеральным законом в целях защиты конституционно значимых ценностей, - уточнила Алина Олеговна.

Иными словами, организация публичных мероприятий в нашей стране не предполагает разрешительного порядка, однако делает необходимым согласование, например места и времени его проведения.

Что же касается участия в акции несовершеннолетних, то закон здесь предельно конкретен. Административный кодекс предусматривает ответственность за вовлечение их в участие в несогласованном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

- Ключевым словом, для определения в действиях лица административного правонарушения является вовлечение несовершеннолетнего именно в несанкционированный митинг, - пояснила адвокат.

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