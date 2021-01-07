«Я не знаю, сколько часов в сутках у этих героических людей, участковых терапевтов, – отметил Дмитрий Хубезов на своей странице в соцсетях после смены вместе с участковым врачом городской поликлиники №14 Екатериной Танцыревой, которой депутат помогал в качестве автоволонтера.По словам первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России», в праздничные дни в поликлиниках не всегда хватает машин для терапевтов.«В зоне ответственности участкового доставка лекарств заболевшим, первичный прием на дому, корректировка схем лечения, направление на госпитализацию. Справиться в одиночку без помощников в такое горячее время – почти невозможно, – считает Дмитрий Хубезов. – Вместе с другими автоволонтерами мы развозим лекарства, доставляем пациентов на КТ-исследование, успеваем объехать от 8 до 20 адресов».Депутат-единоросс вспомнил времена, когда работал в «красной зоне» областной клинической больницы. «Тогда казалось, что это и есть передовая борьбы с ковидом. Но теперь понимаю, что линия фронта проходит в первую очередь здесь, в первичном звене. Натиск коронавирусной инфекции сдерживают наши участковые терапевты. Они должны вовремя распознать ухудшение, направить на госпитализацию или наоборот, понять, что выздоровление наступит без дополнительных мер. Это огромный пласт работы», – подчеркнул Дмитрий Хубезов.Также не первый раз становится автоволонтером руководитель фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе Елена Волкова. В рождественский сочельник она вместе с педиатром детской поликлиники №1 Верой Мишуковой побывала на 24 вызовах.«По традиции малыши получали небольшой сладкий сюрприз от доктора. Все успели до 16 часов и еще есть время приготовиться к рождественской службе», – поделилась депутат.Елена Волкова рассказала, что ее следующее дежурство автоволонтером – 9 января.«Присоединяйтесь, докторам очень нужна наша помощь», – обратилась она к неравнодушным рязанцам.На правах рекламы.