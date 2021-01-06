Накануне Нового года сбылись мечты нескольких ребят. Активисты местного отделения «Единой России» города Рязани приняли участие в всероссийской акции «Елка желаний».«Поздравила юных рязанцев с наступающими праздниками и вручила им подарки. Матвей мечтал о микроскопе, а Андрей – о надувном бассейне. Рада, что удалось порадовать детей и исполнить их мечты», – написала на своей страничке в социальной сети координатор по работе с обращениями граждан, региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.Член Генерального совета партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в ходе акции «Елка желаний» подарил семье, где воспитываются особенные дети — Денис и Дима 10 и 11 лет — ноутбук и синтезатор.«Мама мальчиков Маргарита Алексеевна мечтала о технике, которая поможет детям развиваться. С удовольствием исполнил ее желание», – отметил Аркадий Фомин.Он поблагодарил всех рязанцев, кто принял участие в акции.«Дарить подарки тем, кто их так ждет, приятно!», – уверен Аркадий Фомин.Всероссийская акция «Елка желаний» проводится по инициативе Президента Владимира Путина уже в третий раз. Ее цель — подарить праздник детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и ребятам из малообеспеченных семей.На правах рекламы.