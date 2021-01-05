«У новой инфекции и медиков, которые с ней борются, нет выходных, поэтому как волонтер «Единой России» продолжаю доставлять лекарства на дом больным в Шиловском районе», – написал на своей страничке в социальной сети член Генсовета «Единой России», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.В своем видеообращении он рассказал, что 5 января он доставил препараты трем больным ковидом, которые лечатся на дому. Один из адресов – в селе Тырново.«Считаю, что волонтерский центр «Единой России» хорошо справляется со своими задачами. Мы помогаем заболевшим COVID-19 – оперативно доставляем лекарства, и облегчаем работу врачам. Присоединяйтесь к нашей работе!» – пригласил Аркадий Фомин.Доставку лекарств осуществляют активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».«В период пандемии коронавруса важно оказывать помощь всем тем, кто в ней так нуждается. Наше отделение не смогло остаться в стороне», — отметил заместитель руководителя МГЕР Вячеслав Поскребышев.На правах рекламы.