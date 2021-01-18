Муж главного редактора новостного портала «Рязань. Лайф» Жанны Шепляковой - Алексей, которого подозревают в ее убийстве, написал явку с повинной. Об этом 18 января на суде во время избрания меры пресечения сказал старший следователь Железнодорожного МСО Рязани Евгений Боканов.Несмотря на признание вины и готовность сотрудничать со следствием, мужчину взяли под стражу сроком на два месяца и отправили в СИЗО.— Подозреваемый в убийстве вину признал, но был против, чтобы его брали под стражу, — прокомментировал «Комсомолке» Евгений Боканов. — Он просил суд, чтобы ему назначили любую другую меру пресечения, но только не арест.Жанну Шеплякову убили поздно вечером 15 января. Тело журналистки с многочисленными ножевыми ранами обнаружили в ее квартире на улице Гоголя. Практически сразу стал известен и подозреваемый в убийстве, ее 37-летний муж Алексей - пара несколько месяцев находилась в сложном бракоразводном процессе.Накануне трагедии Алексей неожиданно появился в квартире Жанны и заявил с порога, что хочет забрать сыновей. Жанна отказалась, а муж взбесился, началась очередная ссора. Почувствовав, что может случиться страшное, женщина стала писать подруге и брату. В это время Алексей одел детей и отправил во двор…По предварительным данным, во время конфликта Алексей схватил, заранее принесенный с собой охотничий нож, и около десятка раз ударил им женщину. После этого он вымыл руки, забрал детей и увез их к своим родителям в Тверскую область. На следующий день мужчина пришел в полицию и сдался.Жанне Шепляковой было 33 года. Она на протяжение двух лет возглавляла новостной портал. У нее было двое детей 10 и 13 лет. В мае 2020 года ее имя уже упоминалось в информационном поле: журналистка пожаловалась на угрозы от неизвестных. Ей звонили по ночам и обещали расправу, называя адрес редакции. Тогда история ничем не закончилась и звонки прекратились.Похоронят Жанну 19 января на ее малой родине, в городе Белом Тверской области. Оставшихся без матери и отца детей временно передали на попечение родителей мужа, так как у Жанны никого, кроме брата не было.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!