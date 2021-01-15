Новый год - новые законы. Мы к этому уже привыкли. Только вот обычно, по традиции ушедшего десятилетия, ничего хорошего нам ожидать не приходится. И это тоже давно никого не удивляет. А все же? Давайте вместе разбираться в нюансах нововведений.Коммуналка подорожает. И сверх положенногоРегиональная энергетическая комиссия (РЭК) утвердила новы тарифы на коммунальные услуги, которые начнут действовать с 1 июля 2021 года. Это относится к водоснабжению (горячему и холодному), отоплению, вывозу мусора. Цены на газ и электричество устанавливают федеральные органы. Поэтому они подорожают на 3 и 4 процента соответственно. Холодная вода подорожает совсем чуть-чуть, на 74 копейки за кубометр.Водоотведение и того меньше - на 37 копеек. Взнос на капремонт будет прежним.На этом хорошие новости заканчиваются. На 6 рублей подорожает вывоз мусора. А самый главный, можно сказать, системообразующий тариф в платежке за ЖКХ - тепло. Гигакалория энергии, поставляемой в дома, станет дороже 6,3%, то есть вместо 2270,58 будет 2414,62. А от нее граждане в домах, не оборудованных газовыми колонками, получают горячую воду. И в общей сумме за куб горячей воды плата за тепло составляет около 3/4 (более точные суммы зависят от нюансов разбора горячей воды в доме).Так что осенью ждите приличных счетов. Но самое интересное, что федеральное правительство установило уровень предельного роста тарифов на услуги ЖКХ для Рязанской области в размере 3,4%. Но! С иезуитской оговоркой – в среднем. То есть что-то дорожает на 1,5-2%, а другое - на 6. И получается «средняя температура по больнице». Но сколько места в платежке занимает почти не дорожающее водоотведение и сильно повышенное отопление?На рыбалку - без денег, на охоту - в яркой одеждеНовые изменения ждут любителей отдыха на природе - охотников и рыболовов. Последних касается только одно изменение – но какое! С 1 января запрещается платная рыбалка. То есть всяким там базам отдыха нельзя будет брать деньги только за то, что человек опустил крючок с наживкой в водоем. За аренду снастей и лодок - пожалуйста, за рыбалку - нет. Есть одно исключение - плату можно взимать за рыбалку в искусственных водоемах. То есть, вырой пруд, оформи товарно-производственное хозяйство, запусти туда мальков, корми… А дальше - хоть для рынка лови (хозяин-то ты сам), хоть давай ловить другим.А вот охотников ждут более серьезные изменения.Во-первых, это касается безопасности. В темное время суток, за час до заката и в течение часа после рассвета охотник должен быть в яркой одежде (красного, желтого или оранжевого цвета) со светоотражающими элементами. При коллективной охоте на волкови копытных яркая одежда должна быть надета в любое время суток. Что такое камуфляж на утренней зорьке, видимо, придется забыть. И как будет реагировать птица на красное пятно в камышах, догадаться нетрудно. Прощай, охота?Во-вторых, регионам разрешено расширять сроки охоты в пределах, установленных федеральными органами. Но есть дополнительный плюс. Для весенней охоты на селезней с подсадной установлен минимальный период 30 дней. Это своеобразная льгота для деревенских жителей, держащих таких уток. Сейчас по весне обычно охотятся 16 дней.В-третьих, вводятся ограничения на применение оружия в отношении различных объектов охоты. Цель - обеспечить качество добычи, минимизируя количество недобранных подранков. А то есть такие горе-охотники, готовые шмальнуть из «Тигра» по стае высоколетящих гусей…Инспекторы охотнадзора теперь могут не только проверять документы на право охоты и оружие, но и производить осмотр (не путать с обыском - это прерогатива полиции) вещей и транспортных средств охотников.Штрафы обжаловать станет проще?Водителям должно стать немного легче. С 1 сентября у них появится возможность обжаловать штрафы, выписанные с применением камер видеонаблюдения, без посещения ГИБДД или суда. Сейчас многие на эту тему не заморачиваются, а платят сразу со скидкой – ходить по инстанциям себе дороже. Хотя некоторые постановления, чего греха таить, поражают своей абсурдностью: то пришлют штраф за пересечение двойной сплошной тенью от автомобиля, то на старые «жигули» придет бумага, что они летели по дороге со скоростью болида «Формулы-1».Теперь жалобу можно будет подать в электронном виде. Подтвердив ее электронной подписью с личного кабинета на сайте Госуслуг.Стоимость медицинских справок останется прежней. Раньше предполагалось, что все водители без исключения для получения справки должны сдать анализ мочи на наличие психоактивных веществ, а также кровь для определения карбогидратдефицитного трансферрина (CDT), что привело бы к увеличению стоимости медосмотра на порядок. Приказ Минздрава, вышедший аккурат накануне наступления нового года, отсрочил введение этого порядка еще на год.С 1 марта на техосмотре надо будет пройти «фотосессию» - машину будут фотографировать на въезде и выезде с испытательного стенда, с указанием точки геолокации места съемки. Справятся ли с этим действующие пункты техосмотра - большой вопрос.А еще нас осенью ждут выборы депутатов Госдумы, и все мы сможем оценить, понравились россиянам нововведения этого года.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!