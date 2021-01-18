В октябре 2020 года «Комсомолка» писала о брошенном управляющей компанией доме 16 б на проезде Грибоедова, где без тепла, в числе прочих жителей, осталась молодая женщина в инвалидной коляске. Тогда и возник вопрос: сколько же всего в Рязани многоквартирных домов, обслуживанием которых никто не занимается? По сути, это те же бомжи, неухоженные, заблудшие, заботиться о которых – читай: тратить на них средства - не хочет ни одна управляющая компания.КАЧЕВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 24/2Двухэтажный дом с двумя подъездами построили в 1954 году. Площадь его с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками составляет 742,5 кв. м. Общая площадь квартир - 504,9 «квадрата». Мы побывали в поселке Строитель в тот период, когда на этом доме шел капремонт крыши. А это верный признак того, что в ближайшее время его сносить не собираются.Из подъезда вышла пожилая женщина, назвалась Марией Романовной:- Управляющей компании давно нет. Все делаем сами: и трубы заменили, и подъезд покрасили. Мне 87-й год идет – сама подъезд мою, хотя плачу за уборку. Куда у нас деньги вычитают? А в соседнем цыгане живут: так у них подъезд похож на общественный туалет. Дорогу никто не убирает, мусор возле бачка накидают – вот зараза и плодиться. И я уже сколько лет бесплатно хожу и подметаю там.УЛИЦА ПРЕДЗАВОДСКАЯ, ДОМ 12/9Двухэтажный дом из шлакоблоков был построен там же, в поселке Строитель, в 1957 году. В нем один подъезд и «коридорная», в два крыла, система расположения комнат. Площадь помещений общего пользования 1045,4 кв. м. Общая жилая площадь 866,2 «квадратов».Мы долго звонили в дверь одного из коридоров, наконец нам открыла Лидия Васильевна:- Мы брошены всеми на выживание. Если что нужно делать, то только за деньги мастеров нанимаем. А сейчас снегу навалило – по весне потекут углы. Старые мы стали: сносить нас пора вместе с домом…КАЧЕВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 30Эта пятиэтажка из силикатного кирпича выросла в 1963 году. Ее площадь дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3096.3 кв. м. Жилые помещения занимают 2105.9 кв. м. Бывшее общежитие. Возле дома с собачкой – две женщины, Валентина и Лидия:- УК нет примерно год. Часть домов обслуживает какой-то «Жилград», а мы сами метем, сами в подъездах убираем. Часть домов написала заявление, а нам никто и не сказал, поэтому мы в невесомости подвисли.2-Я ЛИНИЯ, 29АДвухэтажное здание из монолита, построенное в 1955 году, можно назвать историческим только из-за таблички на его стене «Домоуправление №2. ЖКО завода «Рязсельмаш». Она напоминает о том, что когда-то в сфере коммунального хозяйства были иные времена и порядки. К сожалению, сколько мы ни звонили в домофон (дверь – солидная, дорогая), никто так и не откликнулся. Вся его площадь с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками составляет 798.2 кв. м; жилых помещений (общая площадь квартир) 607.2 кв. м.ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛИЦА, Д.23Этот двухэтажный дом 1956 года постройки стал для нас настоящим откровением как для людей, наивно полагающих, что хорошо знают свой город. Мы катим по широкой Высоковольтной улице, по бокам современные многоэтажки. Как оказалось, среди них притулились и эти неказистые на вид домики явно послевоенного времени. Сколько мы ни звонили в домофон единственного подъезда, никто нам так и не открыл. А теперь о площадях. Общая – 571,2 кв. м; жилых помещений (общая площадь квартир) - 522.4 кв. м.УЛИЦА ЧКАЛОВА, 48ДТо, что именно в этом месте есть жилые дома, знают единицы из коренных рязанцев. Раньше тут располагались разного рода базы-склады. Дверь так себе, даже без домофона, а внутри – тихий домашний уют, когда пахнет борщом и жареной картошкой. Именно такое впечатление производит двухэтажка, внутренности которой разделены разного рода перегородками и стеночками: хозяйственные люди здесь живут, основательно, хоть и небогато. И даже батарея на лестничной клетке – горячая.1-Й СОВХОЗНЫЙ ПРОЕЗД, Д.11Построенная в 1953 году двухэтажка из силикатного кирпича, да еще и с новенькой крышей, производит неплохое впечатление. Но когда заглянешь внутрь, оно резко меняется, Расхлябанные деревянные двери, полы, которые, вероятно, не менялись со дня постройки, обшарпанные стены. Когда мы намеревались сфотографировать дом и поговорить с его обитателями, во двор на иномарке лихо зарулила молоденькая рязанка, которая нам и поведала историю всего этого малоэтажного района:- К подруге приехала. Я выросла в соседнем доме. Когда маленькой еще была, тогда наши дома сносить собирались. Вот и сносят до сих пор.ЛЕСОПАРКОВАЯ, 44 КОРПУС 1Само название улицы говорит о том, что люди живут в экологически чистом районе, практически на берегу Оки. Деревянная двухэтажка 1960 года постройки не производит впечатления развалюхи. Антонина Васильевна говорит о том, что УК была до прошлого года:- Ремонт делали, если жильцы чего попросят. А уборщицы здесь не было никогда!Пожилая женщина довольна тем, что в прошлом году «ей тепло провели и крышу заменили». Но это относится к капремонту – уточним для читателя.УЛИЦА ЩЕДРИНА, Д.34Дом, построенный в последней четверти XIX века. Общая площадь 270.8 кв. м.; площадь квартир - 189.9 кв. м. Этого дома почему-то не оказалось в списке домов-«бомжей», но его жильцы утверждают, что ими никто не занимается, даже невзирая на то, что на стене висит мемориальная табличка. Внутри – фактически коммуналка на несколько семей.УЛИЦА ЩЕДРИНА, 25Этот небольшой домик априори из-за своей миниатюрности не может представлять интерес для УК. К тому же и построили его аж во второй половине позапрошлого века!Мы не случайно столь дотошно указывали цифры площадей. Обратите внимание, что разница между ними небольшая. Раньше строили экономно – все для проживания и минимум комфорта. А прибыль УК как раз и получает с «квадратных метров» мест общего пользования. Суть улавливаете?! Нерентабельно обслуживать такого рода здания.И еще одно бросилось в глаза – общая культура людей. Перечитайте внимательно: УК не обслуживает, а один дом, хоть и неказистый, но уютный, а другой похож на ночлежку. Какие люди – такие дома: как все схоже в этом мире.ЗАКОННЫЙ ВЫХОД ЕСТЬ, НО…Сложившуюся ситуацию мы попросили прокомментировать замначальника управления энергетики и ЖКХ Эдуарда Алтунина.- В Жилищном кодексе определенные статьи регламентируют выбор управляющих компаний, и это собрание жителей. Но для этого необходимо еще и желание той УК, которую выбрали собственники жилья. И, конечно же, согласовать тариф, по которому эта УК будет данный дом обслуживать. Если есть только желание жителей, никакая УК туда не придет.Наш собеседник справедливо подчеркнул, что в Москве 95% жилищного фонда управляются муниципальными организациями:- У нас же все ЖЭУ стали частными. А что у коммерческой организации на первом месте только лишь прибыль. И тариф: у современной высотки – 23 рубля за метр квадратный, у старенького дома он маленький, 12-16 рублей. Конечно, с этой площади 8-квартирного дома сборы небольшие. Мало того – аварии, их, как правило, много. Поэтому никакая УК по истечении времени договора его не пролонгирует.- А есть ли какой-то законный выход из этой ситуации?- В постановлении Правительства РФ-1616 говорится о том, что управляющим компаниям с конкурса по «хорошим» домам, новостройкам, старенькие дома давать можно и нужно. Но новостроек у нас сейчас вводится мало, а стареньких домиков – много. Поэтому этот административный рычаг мы используем редко. Сейчас у нас 70 домов с центральным отоплением без способа управления, и около двадцати – с «автономкой».ОФИЦИАЛЬНОВ соответствии с постановлением администрации города «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», для 52 многоквартирных домов определены управляющие организации.СПИСОК ДОМОВ БЕЗ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ1. 1-й Совхозный проезд д.112. 1-я Прудная, д.63. 1-я Прудная, д.74. 1-я Прудная, д.95. 2-й Коломенский проезд, д.126. 2-я Линия, д.29а7. 2-я Механизаторов, д.28. 3-й Михайловский проезд д.29. 3-й Мопровский переулок, д.5210. 4-й Коломенский проезд д.8/2011. 5-я Линия д.6812. 8 марта д.3413. 8 Марта, д.3214. 8-го Марта д.1415. Баженова, д.35 кор.616. Баженова, д.4517. Введенская, д.8418. Вознесенская , Д.47б19. Вознесенская, д.4720. Высоковольтная д.2321. Высоковольтная д.23 к.122. Горького, д.7823. Гражданская ул., д.1124. Гражданская ул, д.1525. Гражданская, д.726. Грибоедова, д.5927. Достоевского, д.1928. Дружная, д.729. Забайкальская , Д.15к230. Загородная, д.22 корп.731. Запрудная, д.832. Затинная , Д.16а33. Затинная , Д.88а34. Касимовское шоссе д.16А35. Касимовское шоссе, д.11а36. Касимовское шоссе, д.11в37. Качевская, д.24/238. Качевская, д.3039. Качевская, д.3240. Качевская, д.34, к.341. Качевская, д.3642. Кольцова д.243. Кольцова, д.1044. Кольцова, д.14а45. Краснорядская д.1946. Краснорядская д.2147. Кремлевский Вал, Д.1/248. Кудрявцева, д.1549. Ленина, д.2450. Ленина, д.50б51. Ленина, д.51/2152. Ленина, д.853. Лесопарковая д. 4454. Лесопарковая д. 44 корпус 155. Лесопарковая д.12/356. Николодворянская д.1757. Николодворянская д.758. Николодворянская д.959. Новослободская д.2460. Подгорная , Д.3161. Пожалостина д.1562. Полонского, д.1263. Полонского, д.1764. Полонского, д.1965. Полонского, д.666. пос.Остров, Д.1067. пос.Остров, Д.1668. пос.Остров, Д.869. пос.Остров, Д.8а70. Почтовая, д.4071. Радиозаводская, д.5/1772. Радиозаводская, д.9/3673. Рыбацкая д.1574. Садовая д.2675. Свободы, д.2876. Свободы, д.5077. Свободы, д.5078. Свободы, д.65а79. Семинарская, д.15, к.280. Семинарская, д.781. Соборная, д.682. Совхозная д.5а83. Совхозная ул, д.784. Совхозная ул, д.7а85. Совхозная ул, д.7б86. Строителей д. 17В87. Строителей, д.3788. Типанова, д.1589. Товарный двор ст. Рязань-2, д.8090. Товарный двор станция Рязань-2, д.2891. ул.Вознесенская д.5392. ул.Предзаводская, д.12/993. ул.Семинарская д.33/4594. Урицкого д.6995. Фурманова, Д.4096. Фурманова, д.6697. Фурманова, д.6898. Чкалова, д,48Д99. Чкалова, Д.58а100. Шоссейный переулок, д.1101. Щедрина д. 59102. Щедрина д.52103. Щедрина, д.12104. Щедрина, д.25105. Щедрина, д.31106. Щедрина, д.31б107. Пожалостина д.14-18108. Скоморошинская, д. 23109. пл. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2/12110. 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