Шопинг дороже детей? Отказ от открытия детсадов в Рязанской области возмутил общественность

Рязанская область перешла на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Решение Роспотребнадзора пока отказаться от полноценного возобновления работы детских садов не вызвало возражений у местной власти, но вместе с тем породило бурную реакцию общественности. Ранее представитель надзорного ведомства заявил, что «действительно планировалось открытие детских садов в обычном режиме, но, учитывая практику некоторых регионов, где произошло ухудшение эпидобстановки в связи с их открытием, решено действовать поэтапно». Своим мнением* по этому важнейшему социальному вопросу делится первый секретарь Рязанского обкома комсомола Евгений Морозов.

С ПОЗИЦИИ ЧИНОВНИЧЬЕГО РАВНОДУШИЯ

На третьем этапе в детсадах открылись только дежурные группы, зато уже с 10 июля возобновлено полноценное функционирование торговых центров, помещений кафе и ресторанов. Таким образом, чиновники расставили приоритеты и вполне ясно дали понять, что им важнее — дети или развлечения с шопингом (не зря, видимо, инсайдеры давно утверждают, что ко многим торговым центрам, ресторанам и кафе у обитателей административных кабинетов имеется личный интерес, вполне прагматичный — но это тема отдельного разговора).

Тем временем рядовые жители Рязанской области возмущены таким решением. Вот лишь некоторые оценки в соцсетях:

«Люди уже в бешенстве, мол покупки и развлечения важнее, уже четыре месяца детей деть некуда».

«Своих-то детей чиновники найдут куда за хорошие деньги пристроить, простые люди-то им по барабану».

«Это прямо издевательство и наплевательство на людей».

Впрочем, выражение недовольства уже не ограничивается выплеском эмоций в интернете.

«МНОГОДЕТНЫЙ» ПИКЕТ

8 июля у здания областного правительства состоялся одиночный пикет многодетной мамы Олеси Олейник. Она пришла со своими тремя малышами, один из которых находился в коляске, а двое других сидели на раскладных стульях. Олеся вооружилась плакатом «В детский сад нельзя, а голосовать можно?» - вопрос, который волнует внушительную часть рязанцев. На акцию вскоре после ее начала приехали аж четыре (!) полицейские машины. Сотрудники МВД, видимо, намеревались пресечь пикет многодетной матери, но та продемонстрировала свою подкованность в юридических вопросах и сумела доказать, что проводит его в полном соответствии с законом. Полицейским пришлось ретироваться.

Вышедшая на пикет многодетная мама беседовала с прохожими и получила их полную поддержку. Она отметила чрезвычайную странность нынешней ситуации: власти не против хождения граждан по любым магазинам, занятий спортом, а также участия в голосовании, но вот детей в садик до сих пор отвести никак нельзя.

Главное: самой Олесе Олейник приходится, по ее словам, не так тяжело — она пока находится в декретном отпуске и все время рядом с детьми. Но она знает, как непросто приходится другим мамам и в знак солидарности с ними провела этот пикет, выразив свою гражданскую позицию.

ТРАГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА РАСТЕТ

Далеко не все родители, несмотря на пандемию, могут себе позволить сидеть дома с маленькими детьми. Большинство граждан вынуждены зарабатывать на жизнь и при отсутствии компенсаций со стороны государства, стараются на время пристроить детей к родственникам, хорошим знакомым. К сожалению, такой возможностью обладает лишь часть семей.

Одно из последствий сложившейся ситуации отражает трагическая статистика: из окон квартир многоэтажек за время действия ограничений выпали девять детей, большинству из которых не было и четырех лет. Семеро получили травмы, два ребенка погибли. Основная причина происшествий — отсутствие родительского присмотра. Зачастую ребенок забирался на подоконник и опирался на москитную сетку, которая не выдерживала его веса.

Кстати, мама одного из погибших детей как раз заявляет о вине властей, решением которых были закрыты детские сады, а работающие родители были вынуждены или оставлять детишек одних, или присматривать за ними эпизодически, появляясь дома в течение дня.

Можно добавить, что в 2018 году было отмечено восемь аналогичных случаев, в 2019 году из окон выпали семь детишек в возрасте до девяти лет, один которых погиб, шестеро получили травмы. Причина роста числа трагических случаев в текущем году, думается, вполне очевидна.

И если уж глянуть на практику других регионов, о которой упоминает региональное управление Роспотребнадзора, то нужно обратить внимание, что в ряде соседних регионов, например, в Тульской области, детсады начинают работать в штатном режиме с 13 июля. В Тамбовской и Пензенской областях дежурные группы детсадов открылись еще на втором этапе снятия ограничений. Почему же рязанские чиновники столь робки и нерешительны в ситуации, когда требуется сделать шаг навстречу интересам своих граждан?

*Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.