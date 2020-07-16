В ситуацию с объявившей голодовку предпринимательницей вмешался мэр Касимова

В конфликт арендатора, предпринимательницы из Касимова Ольги Ашурковой, и арендодателя - ООО «Виктория-Трейдинг», после шума, поднятого СМИ, вмешался глава городской администрации Игорь Авдеев. Об этом «Комсомолке» сообщил активист и блогер Дмитрий Детинов.

Дело в том, что Ашуркова 15 июля отказалась выходить из помещения, которое она арендует под магазин обуви в торговом центре на улице Советской, 11. Доведенная до отчаяния женщина заявила, что готова оставаться там без еды, воды и туалета до того момента, пока ей не разрешат вывезти документы и товар на сумму около 6 миллионов рублей. Внимание к этой нетривиальной ситуации привлек как раз Дмитрий Детинов в самом многочисленном паблике Касимова.

Женщина рассказала ему, что после того, как она решила расторгнуть договор аренды и переехать в другое место, арендодатель потребовал с нее 300 тысяч рублей – арендную плату за июль (который еще не закончился) и некую «неустойку». И даже сумму скидки за арендную плату в период пандемии. Владельцем фирмы-арендодателя является бизнесмен, временно исполняющий обязанности руководителя муниципального предприятия «Касимовсервис», Александр Сучков. Вопросами аренды ведает его супруга – Александра – дочь бывшего главы районной администрации Валерия Лунина.

Александр Сучков еще недавно выдвигал проекты развития Касимова, которые оказались мыльным пузырем.Фото: Павел АВЕРИН

- Хочу сказать, что никогда не догадывалась, что в тупиковой ситуации можно быть счастливой, - рассказала Ольга Ашуркова нам по телефону. – Я уговаривала чету Сучковых, когда они пришли в магазин, уверяла, что выплачу им деньги, которые требуют, даже по их мифическим счетам. Но они были неумолимы. Тогда в 18 часов я вывесила объявление о том, что закрываюсь в магазине и объявляю голодовку. Меня поддержал мой муж – одной мне было страшно.

По словам Ольги, охранники торгового центра как днем, так и вечером препятствовали вывозу товара, а уже ближе к ночи, после появления информации в СМИ, к магазину стали приходить люди и выражать с Ашурковыми свою солидарность за их смелость и решительность. Многие говорили, что это самоуправство и рейдерский захват уверенных в своей безнаказанности Сучкова и его супруги.

Александра недавно стала женой Сучкова. Фото: страница ВКонтакте.

- Все разрешилось чудесным образом, мы сейчас загружаем машину товаром, - было слышно, что Ольгу переполняют эмоции. - Хочу поблагодарить главу касимовской администрации Игоря Авдеева и, конечно же, Диму Детинова. На своем примере я поняла, какую силу представляют из себя СМИ.

Новый магазин Ашурковы откроют в большом гараже возле своего дома:

- Будете в Касимове – заходите в гости, мимо нас не проедете, - на такой оптимистично ноте закончилась наша беседа с решительной женщиной.

А касимовцы ждут, какова будет реакция Касимовской городской Думы, депутатом которой и является Александр Сучков.

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