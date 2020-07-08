Долги перед работниками «Автоколонны 1310» - иллюстрация управленческого кризиса в транспортной сфере

6 июля в Рязани бывшие сотрудники «Автоколонны 1310», попавшие под сокращение, встретились с арбитражным управляющим муниципального предприятия-банкрота Сергеем Папенко и начальником городского управления транспорта Андреем Михно. Главный вопрос – долг по зарплате в 14 млн рублей, который до сих пор не погашен.

- Нас уволили без выходного пособия, ничего нам не заплатили за эти 2 месяца, которые мы сидели на двух третях и на бирже стояли. И за отпуск нам ничего не выплачивали, - рассказал программе «Вести-Рязань» водитель Владимир Галкин.

Имущество «Автоколонны 1310», в том числе автобусы, сейчас распродают. Папенко утверждает, что первым делом хотели расплатиться с коллективом, но деньги в счет долга сразу же выводит налоговая. Михно попытался успокоить: часть имущества купит МУП «УРТ», и тогда-то водителям, механикам и другим «оптимизированным» специалистам уж точно заплатят. Учитывая, что скоро год как люди не видят честно заработанных денег, нынешним оправданиям и обещаниям у них есть все основания не верить.

Чего стоят такие обещания, почувствовали на себе и те, кто после объединения транспортных МУПов работу сохранил, но столкнулся с ухудшением условий труда. Помните, как в ноябре 2019-го из-за резкого снижения зарплаты и отказа руководства «УРТ» от социальных обязательств назрела забастовка? Депутат Рязанской гордумы Денис Сидоров, который тогда был в самой гуще событий, уверен, что к негативным социальным и экономическим последствиям раз за разом приводит управленческий кризис в транспортной сфере.

Масла в огонь транспортных проблем Рязани подлило скандальное назначение начальником УРТ судимого за взятки "варяга" из Твери Алексея Розвезева.

- На встрече в УРТ я задал Андрею Михно вопрос: «Когда администрация города пустит муниципальный транспорт по маршрутам с наибольшим пассажиропотоком, чтобы зарабатывали деньги, в первую очередь, не частные перевозчики, а муниципальные предприятия?». Он не дал конкретного ответа, и, в конечном счёте, уже в который раз сослался на отсутствие денег в бюджете. Но чему тут удивляться, если руководитель управления транспорта господин Михно не знает, какие маршруты прибыльные, а какие не прибыльные – так он заявил собравшимся? – сказал Денис Сидоров.

Члена комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязгордумы, ссылаясь на опыт других регионов, отметил, что пассажирские перевозки при правильной организации всегда выгодны для бюджета. И даже если существующего автопарка «УРТ», как утверждает действующая исполнительная власть, не хватает на покрытие самых лакомых маршрутов, есть универсальный и доказавший свою эффективность вариант – лизинг.

Назначение Андрея Михно начальником городского управления транспорта в свое время тоже наделало немало шума, ведь именно он возглавлял обанкротившуюся "Автоколонну 1310".

- Городу нужен собственный, вместительный и соблюдающий графики движения муниципальный транспорт, - это очевидно! Как очевидно и то, что общественный транспорт коммерчески выгоден. Так почему город, нуждающийся в доходах, должен отдавать свои деньги частникам? Все равно, что вкладывать деньги в машину соседа в надежде, что он когда-нибудь отвезет тебя по делам или за грибами.

Засилие коммерсантов на популярных маршрутах - один из главных факторов, которым объясняют деградацию муниципального транспорта.

Хотя в горадминистрации не раз заявляли о приоритете муниципального транспорта, эти слова по-прежнему не подтверждаются ни финансовыми результатами, ни статистикой, ни конкретными действиями. Напротив, для муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» доля пассажиропотока, перевозимого МУПами, даже не является целевым показателем, а обещанная концепция развития транспорта после провала первого варианта так и не была доработана.