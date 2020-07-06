2020-07-06T11:51:58+03:00
Общество

«Биометрия против пандемии»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-конференцию

Главной темой которой станет влияние COVID-19 на решения в области биометрии
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«Биометрия против пандемии»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-конференцию.«Биометрия против пандемии»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-конференцию.
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7 июля с 10:00 до 18:00 «Ростелеком» проведет масштабную онлайн-конференцию #btechday «Биометрия против пандемии», главной темой которой станет влияние COVID-19 на решения в области биометрии.

В условиях распространения коронавирусной инфекции важную роль играет информационная безопасность граждан. Биометрические технологии распознают человека по лицу, голосу, отпечаткам пальцев, но сегодня лица скрывают медицинские маски, а пальцы — перчатки. Ответом на пандемию стало ускоренное развитие решений с применением бесконтактных технологий и новые способы распознавания. Анализ сетчатки глаза, голосовых и поведенческих характеристик, 3D-распознавание для мобильных устройств, бесконтактное сканирование отпечатков пальцев и измерение температуры — все эти технологии уже сегодня открывают доступ к многим государственным и финансовым услугам, позволяют совершать бесконтактные покупки и снимать деньги в банкоматах, проходить контроль в аэропорту и на железнодорожных станциях, а также снижать риски распространения инфекции.

В онлайн-марафоне «Ростелекома» #btechday примут участие мировые эксперты и ведущие разработчики в области развития биометрических технологий из России, Китая и Европы. Они представят свои последние достижения в области машинного обучения и компьютерного зрения, бесконтактной биометрии, расскажут об особенностях нового бесконтактного мира.

Приглашаем всех заинтересованных в новых технических решениях специалистов, готовых попробовать свои силы в биометрии, присоединиться к нашему онлайн-марафону. Вас ждут две сессии: пленарная (10:00–12:00 мск) и технологическая (12:15–18:00 мск) — каждый сможет выбрать то, что ему интересно.

На пленарной части #btechday выступят:

• Иван Беров — «Ростелеком»;

• Дмитрий Дубынин — Банк России;

• Сергей Елисеев — X INFOTECH;

• Денис Калинин — MinTech (China);

• Сергей Ларин — концерн «Автоматика»;

• Данила Николаев — «Русское биометрическое общество»;

• Владислав Онищенко — Аналитический центр при правительстве РФ;

• Любовь Стальнова — завод «Октава»;

• Юрий Шабанов — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российский Федерации;

• Jidong Chen — ZOLOZ, Ant Group / Alipay.

Спикеры технологического блока #btechday:

• Ринат Анисимов — Smart Security;

• Сергей Браун — «РТ Лабс»;

• Григорий Винокуров — Ntechlab;

• Александр Дремин — BIOSMART;

• Сергей Егоров — BI Solutions;

• Олег Ковпак — ID R&D;

• Денис Сереченко — Huawei Enterprise;

• Владислав Филиппов — «РТ Лабс»;

• Андрей Хрулев — группа компаний ЦРТ;

• Андрей Шурыгин — Сбербанк;

• Сергей Щегольков — VisionLabs;

• Jidong Chen — ZOLOZ, Ant Group / Alipay;

• Donal Greene — Innovatrics.

Полная программа и регистрация — по этой ссылке. Регистрация открыта до 18:00 6 июля.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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