Благотворительность – это своего рода инвестиции

«Дюймовочка» и «Забава» – так называются два рязанских детских садика (№88 и №75), которым РНПК, входящая в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», оказала этим летом серьезную материальную помощь.

Надо признать, что РНПК, являясь крупнейшим предприятием областного центра, большое внимание уделяет вопросам благотворительности и меценатства. Социальная политика предприятия основана на осознании ответственности перед жителями Рязани. Без поддержки крупного бизнеса многим организациям, как бюджетным, так и общественным, пришлось бы непросто, так что программа благотворительности АО «РНПК» ежегодно пересматривается, корректируется, но ключевые ее направления сохраняются.

НА ВСЕ 100%!

Заведующая детсадом №88 Оксана Татульян говорит, что с РНПК возглавляемое ею дошкольное образовательное учреждение поддерживает тесные контакты с 2016 года.

– В рамках благотворительной акции РНПК нам в 2020–м были выделены немаленькие денежные средства, – рассказывает Оксана Владимировна, – на которые мы отремонтировали две туалетные комнаты в двух группах компенсирующей направленности, а также логопедический кабинет для занятий с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Познавательное, речевое, социально–коммуникативное, художественно–эстетическое и физическое развитие воспитанников «Дюймовочки» осуществляется в соответствии с самыми передовыми авторскими программами, такими, например, как «Тропинка здоровья».

Кроме того, в детском садике №88 реализуются дополнительные образовательные услуги по социально–педагогическому направлению: «Английский для малышей», «Знайка», «Танцевальная мозаика», «Логоритмика»; по художественно–эстетическому направлению: «Я рисую пластилином».

Оксана Владимировна поделилась с нами, что все запланированные и намеченные ремонтные работы выполнены на все 100%.

– Покрасили стены, в логопедическом кабинете постелили новый линолеум, в туалетных комнатах уложили новую керамо–гранитную плитку, стены покрасили фактурной краской, которая покрыта лаком на водной основе, – перечислила она все сделанное за довольно короткий период времени и добавила: – Мы говорим огромное спасибо нашим рязанским нефтяникам. Их помощь для нас крайне важна.

В «Дюймовочке» функционирует 5 групп, из которых три – общеразвивающие. Между прочим, каждая группа закреплена за двумя воспитателями, у которых имеется еще одна помощница.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ХОРОШО ПИТАТЬСЯ

В детском садике №75 «Забава» на выделенные РНПК средства выровняли стены, в одной из групп, между прочим, появились даже подвесные потолки «Армстронг». Кроме того, приобретены двадцать кроваток и двадцать шкафчиков для раздевалки. Сейчас ремонтные работы уже на завершающем этапе, от общего их объема осталось доделать около 30%, надо еще постелить новый линолеум и установить 3 межкомнатные двери.

– Благодаря спонсорской помощи нефтезавода, можно сказать, мы провели этим летом капремонт, – заявила Ольга Афонина, заведующая «Забавой».

– Кстати, мы сами выбирали материалы, которые нам были нужны, – добавила Ольга Николаевна, которая уже восемь лет руководит детским садиком №75.

Но самое главное, на что указывает руководитель детсада №75, часть полученных от нефтяников денег была израсходована на покупку промышленной мясорубки для пищеблока. По словам Ольги Афониной, это, безусловно, облегчит работу поваров, позволит расширить рацион питания воспитанников «Забавы» и более качественно перемалывать для котлеток и запеканок до 15 килограммов мяса ежесуточно.

Как говорит представитель пресс–службы РНПК, в двух детсадах, которым в рамках благотворительной акции была оказана в этом году материальная помощь, была заменена электрика, покрашены стены и потолки, установлена новая сантехника.

Особо подчеркивается, что все использованные при ремонте материалы отвечают современным требованиям безопасности и стандартам образовательных учреждений.

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