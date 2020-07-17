2020-07-17T21:07:33+03:00
Общество

Застройка между улицами Есенина и Фирсова: второе дыхание

Компания «Инвест» поменяла застройщика, который готовит новый проект – пока секретный
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Во Дворце детского творчества жители улицы Фирсова встречались с чиновниками городской администрации.Во Дворце детского творчества жители улицы Фирсова встречались с чиновниками городской администрации.
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Когда вечером 16 июля во Дворце детского творчества жители улицы Фирсова встречались с чиновниками городской администрации, никто не ожидал, что им это расскажут. Обе стороны больше часа обсуждали нарушения при возведении новостройки между домами 12 и 16, где 7 июля после дождей в котлован обрушилась внутриквартальная дорога.

– Зачем же вы даете разрешения там строить? – возмущались жители. – Там же не хватит ни коммуникаций, чтобы снабжать дома водой и теплом, ни мест в детских садах и школах вокруг. Вспомните, как губернатор был против строительства высотных домов вместо «Барса на Есенина»!

И тогда представители городской власти неожиданно «раскрыли карты».

– Да, действительно, опасения вызывала застройка у «Барса» и «Апельсина», – согласился глава градостроительного управления Роман Шашкин. – Но там сейчас сменился инвестор, и они вам расскажут, что отказались от проекта в сторону уменьшения.

Перед аудиторией предстала представительница финансово-промышленной компании «Инвест» Елена Акимкина.

– По новому проекту не просто уменьшится высотность домов, – заверила она, – там изменятся принципы планирования территории. Сейчас разработка проекта находится на завершающей стадии.

– А можно его посмотреть? – вырвалось у рязанцев.

– Знаете, пока проект не утвержден, он остается коммерческой тайной. Подробности не могу раскрыть, но ваши прошлые опасения уже неактуальны.

Этот проект двухлетней давности не будет реализован, его переделывают.

Этот проект двухлетней давности не будет реализован, его переделывают.

Пространство между улицами Есенина, Фирсова и безымянной площадью перед остановкой «Мясокомбинат» (парком в честь городов-побратимов) занято торговыми комплексами: ниже всех расположен «Барса на Есенина», далее «Апельсин» и бывший «Рязанский посад», где сейчас продаются стройматериалы. В 2018 году появился проект сноса всех этих построек и возведения на их месте шести 26-этажных домов. Поскольку он вызвал широкий общественный резонанс (в окрестностях нет ни водовода большого диаметра, ни широких дорог, ни приличных парковок), вмешался даже губернатор. Он попросил городские власти не давать согласия на такое строительство – и городские чиновники, поколебавшись, прислушались.

Что именно теперь хотят построить на том же самом месте, пока неизвестно. Возможно, это будут дома меньшей этажности и плотности заселения, а возможно, горожанам будет представлена какая-то совсем другая концепция.

– Вам мы проект покажем первым, еще до вынесения на общественные слушания, – пообещала Елена Акимкина жителям улицы Фирсова, пришедшим на встречу с чиновниками 16 июля.

МНЕНИЕ

Виктор Малюгин, депутат Рязанской областной думы:

– Мы понимаем, что при строительстве посредине города, а не на новых территориях, застройщики экономят до 35% затрат на коммуникации. Они подключаются к уже существующим. Хорошо, что в советское время коммуникации были проложены с

запасом. Но запас этот не безграничный! Допускать строительство большого количества многоквартирных домов в одном месте в середине города – это безответственность.

КСТАТИ

Весной 2019 года губернатор Николай Любимов положительно отозвался о проекте расширения улицы Есенина от пересечения с улицей Грибоедова и до самой Театральной площади. Лишнюю полосу движения в сторону центра предлагалось добавить за счет сокращения зеленой зоны. Городским властям было предложено в течение года проработать этот проект. Видимо, подготовку остановила коронавирусная инфекция, когда содержание работы чиновников резко изменилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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