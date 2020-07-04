Почему рязанские мужчины так и не научились одеваться?

Почему-то каждый год, когда начинается вполне предсказуемая жара, стильные обозревательницы в своих хипстерских изданиях разражаются бурей возмущения: русские мужики не умеют одеваться. Короткие тряпичные шорты, подозрительно смахивающие на трусы, в которых щеголяют утомленные солнцем рязанские пацаны, стали как-то совсем уже печально-обыденной картиной.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Да, пускай семечки, пивной животик, майка-сеточка, пресловутые шорты-трусы, почти обнажающие могучие репродуктивные способности нашего народа, нестриженые подмышки, подчеркивающие единство с предками, - это наша русская идентичность. И этим следует гордиться? Надо выглядеть так, будто только что пьяным упал с трактора?

Вплоть до самой революции 1917 года знать и интеллигенция оставались носителями и главными законодателями эстетических вкусов: простолюдины смотрели на «буржуев», не любили их и тихонько завидовали. Потом революция уничтожила почти всех носителей хорошего вкуса. Те, кого не уничтожили, сбежали в Европу или спрятались. К 1938 году всех спрятавшихся выловили и добили. Царство безвкусицы победило.

НА НОВОМ ВИТКЕ РАЗВИТИЯ

Да, сейчас появился интернет, соответствующие СМИ, голливудские фильмы и даже рязанские пацаны стали подмечать, как одеваются за границей, и вкусы «Дикого Запада девяностых» потихоньку растворяются в светской европейской моде.

Да, и в Рязани некоторые особо смелые молодые люди в выборе одежды все больше ориентируются на Kingsman и «Форс-мажоры», и элегантность снова входит в моду.

КАК САМ К СЕБЕ ОТНОСИШЬСЯ, ТАК И К ТЕБЕ БУДУТ ОТНОСИТЬСЯ

Надо признать: зачастую плохо одеваются в большинстве своем наши мужики. Даже модная нынче борода добавляет неприятных моментов некоторым женщинам. Многие мужчины отращивают бороду просто потому, что бриться лень.

С внезапным ежегодным наступлением лета выясняется, что у многих реальных рязанских пацанов за период самоидентификации отросло очень своеобразное представление о мужской сексуальности, да и вообще он и так подарок судьбы, без всяких дополнительных опций.

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОГО В ЛЕТНЕМ ГАРДЕРОБЕ

Среднестатистический рязанский парень всем своим внешним видом летом доказывает, что настоящий мужик - он космат, нечесан, пузат, шампуни и кондиционеры он сурово пьет на завтрак, а моется только дегтярным мылом, чтобы отпугивать врагов, клопов, клещей и даже небольших птиц. Носки нужны ему, чтобы в опасный момент привинтить ими что-то к карбюратору.

Чтобы выглядеть стильно, не нужно опускаться до девичьего нудного шопинга, ходить на показы мод, а можно просто зайти и купить. Подсказка: не заморачивайся с выбором, зашел в отдел мужской одежды, взял все с манекена, ушел нарядный.

Стилисты считают: мужчинам даже летом не стоит носить шорты, особенно если они работают в офисе. Добавлю: особенно если они не понимают, в чем разница между трусами и шортами, между бермудами и бриджами.

Чувство стиля равно чувству собственного достоинства «Модно то, что носишь сам, и не модно то, что носят другие», - изрек когда-то Оскар Уайльд. Он адресовал сей афоризм тем, кто готов потратить годы или даже десятилетия на выработку своего персонального уникального стиля.

Приведу один пример из относительно недавнего нашего прошлого: князь Дмитрий Святополк-Мирский в зэковской телогрейке с таким шиком фланировал по зоне гулаговского лагеря, что стороннему наблюдателю могло показаться, будто на нем и впрямь надет гусарский доломан.

А сегодня мы можем порою наблюдать весьма печальную картину: хозяин какого-нибудь майбаха или, скажем, роллс-ройса даже под смокингом от Тома Форда не в состоянии скрыть свое рабоче-крестьянское происхождение. Конечно, по одежке встречают, а провожают, безусловно, по уму, но, согласитесь, именно первое впечатление оставляет неизгладимый след под коркой сознания и определяет ваше отношение к тому или иному персонажу на всю оставшуюся жизнь.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Художник по костюму Светлана Тябут:

- Наблюдая за общим фоном наших улиц, нельзя сказать, что наши рязанские мужчины сегодня выглядят достойно. Когда находишься в центре города, невольно возникает такое ощущение, что попадаешь на морской пляж, хотя от моря Рязань располагается далеко. Априори женщина должна показывать себя, а мужчина должен быть внутренне привлекателен, духовно красив. Однако следует учитывать, что одежда - это неотъемлемая часть его восприятия женщинами. Мужчина должен быть упакован.

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