2020-07-03T15:34:20+03:00
Политика

Аркадий Фомин: Жители региона сделали свой выбор!

Внесение поправок в Конституцию РФ в Рязанской области поддержали свыше 78% избирателей
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Фото: РОО "Единая Россия"Фото: РОО "Единая Россия"
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1 июля завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Явка в Рязанской области составила более 70%. Внесение поправок в основной закон страны поддержали 78,81% жителей региона.

Активность рязанцев отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель законодательного собрания Аркадий Фомин.

«Более 630 тысяч наших земляков приняли участие в историческом событии. Формат недельного голосования оправдал себя, люди могли сами решить, в какой день им удобнее прийти на участок», — написал лидер рязанских единороссов на своей страничке в соцсетях.

Несмотря на режим ограничений по коронавирусу, усталость от пандемии и некий скепсис со стороны противников поправок, победили те, кто поддерживал поправки, предложенные президентом, подчеркнул Аркадий Фомин.

«Свыше 4000 наблюдателей от «Единой России» в Рязанской области следили за легитимностью процедуры на протяжении всего периода голосования», — рассказал секретарь регионального отделения партии.

По мнению председателя законодательного собрания, теперь необходимо внести изменения в федеральные и региональные законы.

«В самое ближайшее время «Единая Россия» займется приведением законодательства в соответствие с обновленной Конституцией», — заключил Аркадий Фомин.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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