Последствия объединения хлебозаводов в Рязани оценили как социальную катастрофу

17 июня на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы обсуждались результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Одним из тех, кто держал ответ перед представителями законодательной власти, был Дмитрий Скворцов – директор хлебозавода №3, к которому в начале 2020 года присоединили хлебозавод №1.

Реорганизацию городские чиновники проводили с обещаниями повысить конкурентоспособность муниципальных хлебопеков и эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Штат предполагалось сократить на 15%, прежде всего, за счёт административных единиц. Но что же мы видим на самом деле? Во-первых, Скворцов заявил, что уволились 129 из 250 сотрудников хлебозавода №1! Нас пытаются убедить, мол, люди в таком количестве независимо друг от друга решили лишить себя заработка в коронакризис… якобы по личным соображениям, а не из-за кадровой политики объединённого предприятия и унизительных условий трудоустройства.

«Нам предложили перейти работать на хлебозавод №3, но на каких условиях? Инженеру перейти на должность слесаря, технологам и другим специалистам предложили вакансию продавца в хлебной палатке с окладом 6 тысяч рублей или же упаковщика с ещё более смешной зарплатой – 33 рубля в час», – цитирует Vidsboku одну из работниц хлебозавода №1.

Интересно, что еще в феврале депутат Рязанской городской Думы Денис Сидоров на примере МУП «Автоколонна №1310», когда при присоединении к МУП «УРТ» без работы остались порядка 150 сотрудников, предупреждал о губительных последствиях очередной реорганизации: «Возникают очень большие опасения, что немалую часть сотрудников, работающих на хлебозаводах, постигнет похожая учесть», – пророчески сказал народный избранник. Кстати, фракция КПРФ, которую он возглавляет, тогда проголосовала «против».

- За последние годы многие муниципальные предприятия или ликвидированы, или стали банкротами, или реорганизованы путём присоединения одного к другому. И это вместо того, чтобы развивать реальные прибыльные во всем мире и у нас направления, создавать новые рабочие места, – подчеркнул Денис Сидоров.

Депутат уверен, что так называемое «добровольное» увольнение по собственному желанию более 100 человек в столь сложные времена, когда из-за пандемии повально растут цены и безработица, – это преступление против народа и самая что ни на есть социальная катастрофа.

Крайне сомнительно выглядит и финансово-экономическая целесообразность. По нашей информации, например, в 2018 году хлебозавод №1 сработал с прибылью 1,5 млн рублей, а хлебозавод №3 – с убытком 11 млн рублей. В 2019 году совокупный долг обоих предприятий составил 25 млн рублей, и по столь же пугающему нисходящему графику продолжил идти в I квартале 2020 года уже объединённый МУП! Видите логику в принятых властями решениях? Мы – нет.

В заключение отметим, что здание хлебозавода №1, памятник регионального значения и прекрасный образец промышленной архитектуры конца XIX века, после реорганизации опустело. Пока представители администрации Рязани заверяют, что оно продолжит использоваться в производственных целях, но многие не безосновательно начинают опасаться его утраты и появления на лакомом кусочке земли в самом сердце города очередного офисного или торгового центра.