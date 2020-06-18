2020-06-18T13:25:46+03:00
Общество

Эвелина Волкова: Деградация системы общественного транспорта – результат деятельности городской власти

Депутат Рязанской городской Думы поделилась мнением об итогах реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы…»
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Эвелина Волкова.Эвелина Волкова.
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Недавно депутаты Рязанской городской Думы на одном из профильных комитетов рассмотрели итоги реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» за 2019 год. Своим мнением на этот счет поделилась член фракции КПРФ Эвелина Волкова. Ниже приводим ее комментарий полностью.

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Целью данной программы, как указано в документах, является создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в городе Рязани. Это еще раз подчеркивает важность данной программы для областного центра, ввиду давно назревшей необходимости приведения этой сферы городского хозяйства в соответствие с современными требованиями.

Однако по материалам, представленным по итогам ее реализации в минувшем году, невозможно делать выводы ни о состоянии дел, ни о развитии городского пассажирского транспорта. Так как в течение всего года указанная программа в данном направлении реализовывалась в рамках только одного мероприятия. Оно касалось возмещения средств муниципальным и коммерческим перевозчикам за перевозку пассажиров-льготников, и имело единственный индикатор-показатель результатов деятельности: доля маршрутов, где тарифы устанавливает городская власть (маршруты муниципального транспорта) к общему количеству городских маршрутов.

Как на основании этого можно делать выводы об охвате города маршрутную сетью общественного транспорта и ее динамике, о транспортной доступности для жителей вновь отстраиваемых и отдаленных микрорайонов города; о доле пассажиров, перевозимых муниципальным транспортном в общем пассажиропотоке и ее динамике и т.д.? Для муниципального транспорта минувший год вообще стал трагическим из-за судьбы МП «Автоколонна 1310» и транспортную ситуацию в целом по городу это явно не улучшило. Также по итогам прошлого 2019 года «ушло в минус» другое муниципальное транспортное предприятие – «Управление рязанского троллейбуса». Но где это нашло отражение в итоговых показателях программы? Разве такой «камуфляж» поможет решить проблему пассажирских перевозок? Ведь городской пассажирский транспорт относится к числу важнейших отраслей жизнеобеспечения города!

Уже много лет подряд руководители города обещают горожанам пересмотреть транспортную политику, увеличить количество единиц муниципального общественного транспорта, одновременно сократив объёмы перевозок частными перевозчиками. Но что в итоге? Ситуация, по-прежнему, сложнейшая.

Наш город должен иметь современную транспортную инфраструктуру, развитую улично-дорожную сеть, соответствующую требованиям современного города, стабильно работающий муниципальный транспорт. И соответствующая муниципальная программа должна в своих задачах, основных мероприятиях по их реализации, индикаторах отражать степень, этапы достижения указанных позиций в каждом конкретном году.

Должны быть видны и понятны: доля пассажиропотока, перевозимого муниципальным транспортом в общем объеме пассажирских перевозок общественным транспортом; ее изменение относительно предыдущего года; общая протяженность маршрутов общественного транспорта и ее динамика в течение года; доля остановочных пунктов, соответствующих нормативам удаленности от жилых массивов, так называемой «пешеходной доступности». Чтобы стало понятно, в каком направлении развивается система общественного транспорта города. И на основании показателей по итогам года должны приниматься конкретные меры (например, дополнительное приобретение подвижного состава, организация остановочных павильонов), способствующие именно развитию(!) городского общественного транспорта, основной опорой которого должен стать муниципальный транспорт!

Соответствующие предложения депутаты фракции КПРФ направили в профильный комитет по итогам обсуждения.

Итоги реализации программы должны быть понятны жителям города. И полезны.

Люди должны иметь возможность добираться до места назначения быстро, безопасно, комфортно и доступно по средствам. Именно это и означает «обеспечить высокое качество предоставления транспортных услуг» в городе Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Эвелина Волкова: Деградация системы общественного транспорта – результат деятельности городской власти
Депутат Рязанской городской Думы поделилась мнением об итогах реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы…»
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