Инициативы «Единой России» поддержали в Рособрнадзоре и Минпросвещения

17 июня на селекторном совещании «Единой России» обсуждался вопрос защиты прав учителей и школьников во время пандемии. В нем приняли депутат Государственной Думы от Рязанской области, региональный координатор проекта партии «Новая школа» Елена Митина и министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

В ходе мероприятия участники отмечали, что в связи с пандемией и резким переходом на дистанционное образование нагрузка на педагогов существенно возросла.

— Кроме того, многие из тех, кто задействован в организации и проведении ЕГЭ, не смогут использовать положенные им отпускные дни, — отметила депутат Государственной Думы, координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова.

Партия «Единая Россия» рекомендовала всем субъектам России предусмотреть дополнительные выплаты учителям сверх уже установленных. Примеры таких решений уже есть в отдельных регионах.

— Сроки сдачи ЕГЭ были перенесены на тот период, когда педагоги уходят или уже находятся в отпуске, что приведет к разделению отпуска на части, – пояснила ryazan.er.ru Елена Митина. — В связи с этим считаю выделение дополнительных средств на оплату труда педагогов, задействованных в организации единого государственного экзамена, актуальной и необходимой.

Парламентарий от Рязанской области рассказала, что участники совещания предложили направить на эти цели неиспользованные ресурсы, в том числе средства на оплату труда учителей при организации и проведении ОГЭ из-за его отмены в этом году.

Еще одно предложение «Единой России», которое поддержали представители Рособрнадзора и Минпросвещения – обеспечить педагогов по всей стране льготным высокоскоростным интернетом.

— Во время дистанционного обучения мы стали получать обращения от учителей о том, что они несут очень большие затраты на интернет. Его оплата, на наш взгляд, должна компенсироваться государством. Для нас очень важно быть помощниками учителей и сделать все возможное, чтобы наши педагоги выполняли федеральный образовательный госстандарт не за счет своих личных ресурсов, — сказала Алена Аршинова.

Сделать это предполагается в рамках акции «Помоги учиться дома». Напомним, «Единая Россия» в период с марта по июнь предоставляла учителям и школьникам компьютерную технику, которая была необходима во время самоизоляции.

— Из-за пандемии коронавируса сдача ЕГЭ в этом году пройдет в условиях повышенных требований к безопасности. Участники совещания заявили о необходимости организовать контроль за соблюдением прав учеников и учителей и обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности, – отметила Елена Митина. — Необходимо оснастить все пункты сдачи экзаменов санитайзерами, измерителями температуры, расчертить зоны доступа.

Эту инициативу также поддержали в Рособрнадзоре.

Партия «Единая Россия» возьмет на контроль реализацию озвученных инициатив в регионах совместно с профильными ведомствами.

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