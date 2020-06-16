2020-06-16T16:38:22+03:00
Общество

Моль атакует рязанские каштаны

Над деревьями, придавшими нашему городу южный шарм, нависла угроза исчезновения
Александр КАРАВАЕВ
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Моль атакует рязанские каштаны.Моль атакует рязанские каштаны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Приезжающие в Рязань в мае гости из других городов часто удивляются, видя на наших улицах цветущие каштаны. Ведь в общем представлении эти деревья характерны больше для южных городов - Краснодара, Волгограда, Ростова. Даже в Липецке и Воронеже их встретишь не часто. У нас же на центральных улицах их довольно много, и сейчас, в пору цветения, они придают областному центру особую нарядность.

УКОРЕНИЛСЯ СЕВЕРНЕЕ АРЕАЛА

Первые каштаны появились в Рязани в конце 60-х годов, и их посадки были единичными, даже на исходе Советского Союза встретить это дерево в Рязани было непросто. Да и обращают внимание они на себя, пожалуй, только во время цветения (а цвести они начинают только на 15-20-й год). Однако на рубеже веков городские власти им уделили повышенное внимание, и у нас появились целые каштановые аллеи.

- В ареал конского каштана не входит Рязанская область, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук Геннадий Фадькин, - однако в Рязани он прижился. Дерево это устойчиво к нашему климату. Оно среднерослое и образует правильную крону, не требующую обрезки, что облегчает работу городских служб. Широкий лист дает хорошую тень.

В общем, хорошее дерево. Однако…

КАШТАНЫ ЖДЕТ СУДЬБА ЯСЕНЯ?

Еще недавно ясень был широко распространен в нашем городе. Однако нашествие опасного вредителя, изумрудной златки, нанесло ему огромный урон. Каштану угрожает другой вредитель - минирующая моль. Как нам сообщил источник в Дирекции по благоустройству города, с большой долей вероятности можно ожидать, что уже в июле рязанские каштаны начнут желтеть, и будут вынуждены сбросить листья. Нашествие этих насекомых, в том числе, является одной из причин, что эти красивые деревья перестали сажать, хотя в питомниках полно саженцев.

Так что, дорогие рязанцы и гости города, наслаждайтесь красотой, пока она не исчезла с наших улиц. Сейчас при посадках в городе предпочтение отдается двум деревьям - липе и березе, которые со временем нуждаются в уходе, но не имеют пока специфических вредителей, угрожающих их популяции.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Стоит ли вернуть в Рязань тополя? Эти деревья еще в начале века росли в Рязани повсеместно, однако после массово пошли под топор - из-за своих размеров и хрупкой древесины они стали представлять опасность для граждан и их имущества. В то же время у этих деревьев есть и очевидные плюсы. Кандидат сельскохозяйственных наук Геннадий Фадькин:

- Тополя хорошо очищают воздух и быстро растут, но нуждаются в определенном уходе - обрезке, к тому же после тридцатилетнего возраста они начинают образовывать пух. Поэтому стоит обратить внимание не на традиционные, а на пирамидальные сорта, которые обладают теми же положительными качествами, но благодаря тому, что их крона прижата к стволу, они не образуют крупных побегов, а значит, более устойчивы к ветру. И пуха от них практически нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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