В Рязани высаживают тысячи цветов, берегут дороги от жары, а горожан – от комаров

Рязань постепенно возвращается к обычно жизни – конечно, в полном соответствии с определенными Роспотребнадзором и правительством Рязанской области этапами снятия ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Впрочем, городские службы как в период самых строгих запретов, так и в настоящее время продолжают работать с соблюдением мер безопасности, ведь областной центр должен оставаться уютным, опрятным и по-летнему ярким каждый день.

И ЧИСТОТУ НАВОДИМ, И АСФАЛЬТ БЕРЕЖЕМ

Капризная погода тоже не может служить поводом для простоя. Более того, в жаркий период на минувшей неделе, когда температура воздуха вплотную приближалась к отметке 30 градусов Цельсия, Дирекция благоустройства города предпринимала дополнительные меры.

Специальная техника поливала улицы водой, и на то есть две основные причины. Во-первых, это позволяет убрать с дорог накопившуюся пыль. Во-вторых, вода охлаждает дорожное полотно, предотвращая его деформацию из-за избыточного нагрева:

– В жару асфальт больше подвержен разрушению и деформации. Из-за этого на нем могут образовываться колеи от автомобильных колес, – пояснили в МБУ «ДБГ».

Таким образом, параллельно решая сразу две задачи, поливочные машины прошли по многим улицам города.

Поливая улицы в жару, спецтехника смывала пыль и охлаждала дорожное покрытие.

ЦВЕТУЩАЯ РЯЗАНЬ

Влаги в жаркую погоду, конечно, требуют и тысячи цветов, которые в Рязани радуют глаз с весны до поздней осени. Каждое утро спозаранку городские службы выходят на полив клумб и зеленых насаждений.

Всего в 2020 году, планируется высадить 400 тысяч саженцев. Новые прекрасные растения вновь и вновь появляются на улицах и аллеях. Например, Московский район на днях украсили 7 тысяч таких однолеток, как петуния, диффенбахия, брасика, герань, тагетис, кохия и амарант.

– За цветами регулярно ухаживают сотрудники зеленого хозяйства. В жаркую погоду ежедневно осуществляется полив. По мере необходимости проводится прополка и подкормка, – сообщают в МБУ «ДБГ».

В то же время сорным травам не дают портить вид города буйными зарослями, регулярно их окашивая. Вручную или при помощи триммеров газонам, зеленым зонам и прилегающим к домам и дорогам территориям придают ухоженный вид.

– В областном центре в настоящее время специалисты завершили первый этап работ по окосу травы и приступили ко второму. В адрес управляющих компаний направлено более 200 обращений об усилении контроля за содержанием территорий, находящихся в их ведении, – информируют в администрации Рязани.

Ситуацию контролируют руководители. Так, Елена Сорокина, во время поездки по Октябрьскому району поручила привести в порядок улицы Советской Армии и Новоселов.

Ежедневно продолжается и санитарная очистка областного центра. 11 июня МКУ «Управление по делам территории города Рязани» отчиталось о ликвидации стихийных свалок на улицах Разина и Матросова.

7 тысяч цветов высадили на минувшей неделе на Московском шоссе.

26 ВОДОЕМОВ ОБРАБОТАЮТ ОТ КОМАРОВ

Чтобы наслаждаться летним теплом и городскими пейзажами рязанцам и гостям областного центра не мешали надоедливые насекомые, с 15 июня в Рязани началась обработка прибрежной зоны водоемов от личинок комаров. Для этого МБУ «ДБГ» использует препарат, который зарегистрирован на территории Российской Федерации, разрешен к применению и безопасен для населения.

Список 26 территорий, на которых будут проводиться работы, мы приводим в подверстке «Конкретно». Отметим, что в совокупности в течение недели упомянутое средство планируется распылить на площади более 17,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, что в апреле в Рязани также состоялась масштабная обработка парков и скверов от клещей.

КОНКРЕТНО

Список водоемов, прибрежные зоны которых с 15 июня обрабатывают от личинок комаров:

1. Пруд в Голенчине (сооружение 28);

2. Пруд в Никуличах (улица Пугачева);

3. Каскад из двух прудов в Никуличах (первый Рязанский проезд);

4. Пруд в Никуличах;

5. Каскад из двух прудов в Дягилево (между улицами Элеваторной и Коняева);

6. Пруд в Соколовке (улица Соколовская);

7. Пруд в Соколовке (улица 2-й Прудная);

8. Пруд в Строителе (сооружение 20а);

9. Пруд в Соколовке (улица Мира);

10. Пруд на Голенчинском шоссе (сооружение 21а);

11. Пруд в Соколовке (сооружение 2);

12. Каскад из двух прудов в Песочне (в районе ГБУ РО «Городская клиническая больница №11»);

13. Каскад из двух прудов на улице Гоголя (сооружение 55а);

14. Пруд в Недостоеве (улицы Садовая – Сельских Строителей);

15. Пруд на улице Интернациональной (в районе дома №27);

16. Пруд в поселке Ворошиловка;

17. Каскад из трех прудов в Дягилево (Центральный проезд, д. 3);

18. Пруд в Дягилеве (в районе улицы Березовской, д. 32);

19. Пруд в Недостоеве (сооружение 4);

20. Каскад из трех прудов в Песочне (Сережина Гора);

21. Пруд в Дягилеве (в районе церкви);

22. Пруд в Дягилеве (улица Шаповская д. 72);

23. Пруд в Солотче (улица Первомайская, сооружение 62);

24. Пруд в Солотче (улица Первомайская, сооружение 56а);

25. Пруд в Солотче (улица Первомайская, сооружение 58а);

26. Пруд в районе Песочня.