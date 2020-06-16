Пополнил и поехал: в терминалах/банкоматах Сбербанка теперь доступно прямое пополнение карт УмКА

Если прежде первую поездку после пополнения в устройствах самообслуживания Сбербанка можно было совершить только через 24 часа после внесения денежных средств, то теперь все гораздо проще – оплатил и поехал.

Для прямого пополнения необходимо иметь при себе транспортный носитель УмКА (карту, брелок или браслет) – так как его нужно приложить к устройству (банкомату/терминалу) для записи транспортного ресурса.

По-прежнему доступно и отложенное пополнение, когда поездка возможна через 24 часа после внесения денежных средств. Для этого способа сам носитель УмКА не нужен – достаточно знать его номер. Таким образом, можно пополнять проездные детей, родителей или других родственников.

Большой труд – ради общего блага

Нельзя не отметить, что Рязань – первый город в России, где на банкоматах и терминалах Сбербанка была реализована такая возможность.

Было затрачено много сил, ресурсов и времени для воплощения в жизнь такой технически сложной задачи. Но, несмотря на все трудности, удалось добиться желаемого результата и повысить качество предоставления услуги по пополнению транспортных карт.

- О том, как стремительно в нашем городе развивается услуга в части безналичной оплаты, красноречиво говорит статистика. Год назад мы говорили о том, что ежемесячно банковскими картами оплачивалось 100 тысяч поездок в месяц. До пандемии (февраль-март 2020 года) таких операций было уже 1,5 миллиона в месяц! В ЦФО это самое большое количество транзакций в транспорте. В июне, судя по первым дням, видим, что прежние объемы должны восстановиться, - говорит заместитель управляющего Рязанским отделением Сбербанка Татьяна Секретарева.

По словам Татьяны Секретаревой, в период пандемии, когда многие люди старались посещать как можно меньше мест, клиенты стали чаще пополнять транспортные карты через «Сбербанк Онлайн». При этом среди пользователей приложения сохраняется довольно высокая доля автоплатежей – около 45%, что говорит о высокой лояльности и удобстве самой услуги.

Акции продолжатся!

Еще одна стезя, на которой Рязань является одним из пионеров – это акции по привлечению людей именно к безналичной оплате проезда

- Те шаги, которые мы делаем для совершенствования автоматизированной системы оплаты проезда стали возможны благодаря усилиям Сбербанка и команды, которая здесь есть, - признала генеральный директор ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ» Елена Захарова. - Хочу напомнить, что при поддержке ПАО «Сбербанк» в прошлом году мы первые в России запустили акцию «Проезд дешевле с картой Visa», осенью очень успешно прошла акция от платежной системы «Мир», когда люди также могли сэкономить при безналичной оплате проезда.

Елена Захарова уверена: уже сейчас можно говорить о том, что акции, когда проезд становится дешевле при безналичной оплате, перешли в разряд регулярных и, более того, превратились в своего рода добрую традицию. Ведь от них все только выигрывают, и, в первую очередь, сами рязанцы:

- Пассажиры экономят на проезде, а перевозчики получают полную сумму за поездку. Это позволяет им сохранять рентабельность и поддерживать парк транспортных средств и исправном состоянии, - подчеркнула Елена Захарова.

- Когда проходят такие акции, мы видим реальный рост количества транзакций на 100-150 тысяч в месяц. Можно смело сделать вывод, что эта услуга востребована и пришлась людям по душе, - подтвердила Татьяна Секретарева.

При этом клиенты, которые приходят в ходе акции, в большинстве своем в дальнейшем продолжают ездить именно по банковской карте, потому что это просто и выгодно.

Еще одно нововведение: ряд перевозчиков предоставляют сервис по продаже транспортных карт УмКА «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек» непосредственно на борту автобусов маршрутов 30м3 и 88м2. Приятным бонусом к этому является то, что первая поездка входит в стоимость карты с оригинальным дизайном.

Отметим, что «УмКА» продолжит тенденцию по созданию карт с необычным дизайном и аксессуаров.

– Выпуск карт с оригинальным дизайном будет происходить на постоянной основе. Так как они пользуются большим спросом и популярностью, как у горожан, так и у гостей города – в качестве сувенира, - добавила Елена Захарова.

На правах рекламы.