2020-06-18T13:25:46+03:00
Общество

Губернатор Любимов: С недобросовестными подрядчиками надо расставаться безжалостно

Об этом 17 июня глава региона заявил при осмотре в Рязани дорожных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Иван АНТОНОВ
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Губернатор устроил настоящий разнос. Фото: пресс-служба регионального правительства.Губернатор устроил настоящий разнос. Фото: пресс-служба регионального правительства.
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В ходе рабочей поездки 17 июня губернатор Николай Любимов осмотрел дороги на нескольких улицах областного центра, отремонтированные в прошлом году. При этом на девяти из десяти были выявлены существенные недостатки. А работы выполнял «Стройсервис» под руководством Юрия Паладийчука.

- Этого подрядчика и таких же, если есть еще, надо отстранять от работы. Если он не умеет работать, значит надо подумать, стоит ли с ним вообще работать? Это бюджетные деньги, это национальный проект, это дорога, по которой ездят люди. Надо в суд, в черный список, – подчеркнул губернатор. – Такие вопросы необходимо решать юридически, чтобы недобросовестные организации больше не работали в Рязани и Рязанской области. По нерадивым подрядчикам нужно действовать жестко, расставаться с ними безжалостно. Надо, чтобы люди с совестью работали.

Еще одно распоряжение глава региона дал после осмотра дорожного покрытия на перекрестке Первомайский проспект - улица Вокзальная: привести в порядок все без исключения люки инженерных коммуникаций в городе. Любимов заметил, что до сих пор у профильных служб отсутствует полное понимание о владельцах таких объектов, а значит, ответственных организациях:

- Естественно, это не устраивает меня как губернатора. Команда была четкая – всех владельцев выявить. Если их нет, тогда это ответственность управления благоустройства города. Провести эту работу на центральных улицах нужно максимум за лето, а до конца года разобраться со всеми остальными колодцами.

Николай Любимов также ознакомился с ходом дорожных работ на улице Высоковольтной, где ремонт начался после общественного обсуждения ряда дополнительных решений, и с учетом мнения жителей, в мае 2020 года.

- Здесь проявилась уже новая схема работы, на которой я настаивал с прошлого года: с учетом особенности местности и пожеланий людей, - акцентировал Любимов. – Проект должен получиться комплексным, качественным и реально работающим. Именно так и нужно работать дальше.

Продолжая осмотр, на Весенней улице губернатор обратил особое внимание на необходимость согласования графиков дорожных работ и ремонта подземных коммуникаций. Цель проста и логична: в дальнейшем не должна нарушаться целостность нового дорожного полотна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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