Скоро в Дашково-Песочне появится дом, который изменит все

До старта продаж ЖК «Березка» на Новоселов остались считанные дни и первые три недели у нас будут самые выгодные цены на квартиры. Это уникальный дом с лучшим расположением в Дашково-Песочне.

Фото: КАПИТАЛ — строитель жилья.

Ноль метров до нового детского сада. 280 метров до школы на 1100 мест. 400 метров до поликлиники. Банки, торговые центры, ветклиники и любые другие объекты инфраструктуры в шаговой доступности. Повышение цен каждые три недели. Успей купить максимально выгодно. Подробнее на сайте или по телефону 43-42-19.

Фото: КАПИТАЛ — строитель жилья.

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