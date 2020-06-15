2020-06-15T19:13:02+03:00
Недвижимость

Скоро в Дашково-Песочне появится дом, который изменит все

Это уникальный дом с лучшим расположением в одном из лучших микрорайонов Рязани
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Фото: КАПИТАЛ — строитель жилья.Фото: КАПИТАЛ — строитель жилья.
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До старта продаж ЖК «Березка» на Новоселов остались считанные дни и первые три недели у нас будут самые выгодные цены на квартиры. Это уникальный дом с лучшим расположением в Дашково-Песочне.

Фото: КАПИТАЛ — строитель жилья.

Фото: КАПИТАЛ — строитель жилья.

Ноль метров до нового детского сада. 280 метров до школы на 1100 мест. 400 метров до поликлиники. Банки, торговые центры, ветклиники и любые другие объекты инфраструктуры в шаговой доступности. Повышение цен каждые три недели. Успей купить максимально выгодно. Подробнее на сайте или по телефону 43-42-19.

Фото: КАПИТАЛ — строитель жилья.

Фото: КАПИТАЛ — строитель жилья.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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