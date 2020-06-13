2020-06-13T20:42:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанка поднялась в небо «вместе» со своим скончавшимся от COVID-19 отцом

Марина Комиссарова отправилась в полет на воздушном шаре в память о самом дорогом человеке на Земле
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Аэростат уносит Марину Комиссарову и ее папу в небо.Аэростат уносит Марину Комиссарову и ее папу в небо.
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У рязанской журналистки Марины Комиссаровой в конце мая с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался отец. Первоначально в справке о смерти написали «острая сердечно-легочная недостаточность, тотальная двусторонняя пневмония», но позже специалисты подтвердили – причиной смерти стал именно COVID-19.

Папа был для нее самым дорогим человеком на Земле и, конечно, его уход оказался невосполнимой потерей…

- Мне захотелось просто увидеть его еще раз, улетающим высоко. Помахать ему рукой. Подумала, почему бы не распечатать его портрет и не прикрепить к корзине воздушного шара… Сама я собиралась остаться на земле, но воздухоплаватели сказали, что полететь вместе было бы символичнее. Сомневалась… Но все-таки полетела. И было ощущение, что мы действительно: вместе он и я.

Этот символичный полет состоялся ранним утром в начале июня в небе над Рязанью.

- Почему ты вспомнила про воздушные шары? Как пришло такое решение? – интересуемся у Марины.

- Воздушные шары – что-то космическое, волшебное. Они будто из потустороннего мира появляются на небе, исчезают вдали. Сколько бы я не наблюдала, мне всегда кажется, что они как будто связывают разные миры. И папа оказался не здесь. Я не знаю, где он сейчас. Но мне кажется, что воздушные шары, возможно, иногда бывают в тех краях…

Марина Комиссарова и ее папа.

Марина Комиссарова и ее папа.

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Однако оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией отчетов о таком случае пока не представил (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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