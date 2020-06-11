Опасен ли коронавирус для домашних животных?

Пандемия коронавируса, захлестнувшая мир, породила немало вопросов. Ведь, как считается, человек подхватил эту заразу от летучих мышей. Соответственно, под подозрение попали и другие, в первую очередь домашние, животные. Чем опасен коронавирус для них, и не может ли он передаться человеку?

– Коронавирус видоспецифичен, и не передается от одного биологического вида к другому, – говорит ведущий ветврач областной ветлаборатории Анна Агеева, – так что от ваших пушистых и не очень Дымка, Шерхана или Трезора вы точно не заразитесь.

– Как проявляется это заболевание?

– У кошек коронавирус вызывает перитонит, а у собак – энтерит, то есть воспаление различных отделов желудочно–кишечного тракта. Заболевают в основном молодые особи из–за того, что находятся в скученных условиях, например, питомниках. Хотя те же котята могут не болеть до 6 недель, пока находятся на грудном вскармливании, если кошка ранее болела.

– Как передается коронавирус у животных, и каков инкубационный период?

– Эта болезнь передается фекально–оральным путем, а поскольку домашние животные любят обнюхивать и облизывать друг друга, то заразиться они могут запросто. Также заражение возможно через предметы частого использования, например, через переноску. Что касается инкубационного периода, то он составляет од одного до пяти дней. Поэтому если вы забрали котенка или щенка из питомника, то надо эти пять дней не допускать контакта с другими животными и внимательно за ним наблюдать. Также это относится и к случаям, когда животное было на свободном выгуле, например, если вы брали его на дачу.

– А как узнать, что животное заболело?

– Для этого есть специальные наборы для выявления РНК коронавируса кошек и собак, что имеются у нас в лаборатории. Но для его использования нам необходимы биоматериалы – кровь или смывы с прямой кишки животного, у которого подозревается эта болезнь. Взять пробы могут в ветеринарных клиниках.

К сожалению, коронавирусная инфекция у животных была всегда. И, в отличие от людей, ее сопровождает высокая летальность, если, конечно, ее вовремя не выявить.

Какие услуги оказывает облветлаборатория

На правах рекламы.