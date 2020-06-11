2020-06-11T20:18:08+03:00
Дом. Семья

Опасен ли коронавирус для домашних животных?

И как понять, что ваш питомец болен
Поделиться:
Специальные наборы для выявления РНК коронавируса кошек и собак имеются в областной ветлаборатории.Специальные наборы для выявления РНК коронавируса кошек и собак имеются в областной ветлаборатории.
Изменить размер текста:

Пандемия коронавируса, захлестнувшая мир, породила немало вопросов. Ведь, как считается, человек подхватил эту заразу от летучих мышей. Соответственно, под подозрение попали и другие, в первую очередь домашние, животные. Чем опасен коронавирус для них, и не может ли он передаться человеку?

– Коронавирус видоспецифичен, и не передается от одного биологического вида к другому, – говорит ведущий ветврач областной ветлаборатории Анна Агеева, – так что от ваших пушистых и не очень Дымка, Шерхана или Трезора вы точно не заразитесь.

– Как проявляется это заболевание?

– У кошек коронавирус вызывает перитонит, а у собак – энтерит, то есть воспаление различных отделов желудочно–кишечного тракта. Заболевают в основном молодые особи из–за того, что находятся в скученных условиях, например, питомниках. Хотя те же котята могут не болеть до 6 недель, пока находятся на грудном вскармливании, если кошка ранее болела.

– Как передается коронавирус у животных, и каков инкубационный период?

– Эта болезнь передается фекально–оральным путем, а поскольку домашние животные любят обнюхивать и облизывать друг друга, то заразиться они могут запросто. Также заражение возможно через предметы частого использования, например, через переноску. Что касается инкубационного периода, то он составляет од одного до пяти дней. Поэтому если вы забрали котенка или щенка из питомника, то надо эти пять дней не допускать контакта с другими животными и внимательно за ним наблюдать. Также это относится и к случаям, когда животное было на свободном выгуле, например, если вы брали его на дачу.

– А как узнать, что животное заболело?

– Для этого есть специальные наборы для выявления РНК коронавируса кошек и собак, что имеются у нас в лаборатории. Но для его использования нам необходимы биоматериалы – кровь или смывы с прямой кишки животного, у которого подозревается эта болезнь. Взять пробы могут в ветеринарных клиниках.

К сожалению, коронавирусная инфекция у животных была всегда. И, в отличие от людей, ее сопровождает высокая летальность, если, конечно, ее вовремя не выявить.

Какие услуги оказывает облветлаборатория

Какие услуги оказывает облветлаборатория

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Второй этап снятия ограничений в Рязани: что может заработать с 18 июня
Из имущества «Рязанской автоколонны №1310» смогли продать три автобуса
Скончался бывший вице-губернатор Рязанской области
Бывшего главу администрации Рязани оставили под стражей
В «Детском мире» покупатели устроили хаос в погоне за детской обувью
В центре Рязани рабочие заделывают яму, в которую провалился автомобиль
Юлия Рокотянская: «Научные работы студентов должны иметь практический характер»
Совещание о поддержке людей и бизнеса в Рязанской области покажут онлайн
В Рязанской области из-за вспышки коронавируса закрылась швейная фабрика
В больнице Семашко рязанцы могут сдать тесты на наличие антител COVID-19
За сутки 59 рязанцев заразились COVID-19, один умер
Маме погибшего в ДТП с Ефремовым стало плохо при виде мертвого сына
Разлившаяся Ока затопила дорогу в Заокское и подтопила мост в Касимовском районе
Актовый зал в новой школе Рязани оснастят на 24 млн рублей
В центре Рязани легковушка провалилась в дыру в асфальте
У нового онкоцентра в Рязани перестанут пастись эвакуаторы
Компания «Мармакс» сделает подарок владельцам квартир с террасами
В ЦКПиО высадят новые туи и можжевельник взамен засохших
Перед зданием правительства в Рязани прошел пикет за открытие ТЦ
Стало известно, когда в Рязани откроют пляжи
Рязанские власти ликвидировали «памятник» дорожной колдобине
Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, похоронят в четверг в родном селе