2020-06-10T19:49:49+03:00
Политика

ВГТРК поддержала инициативу «Единой России»

Телеканалы «Россия 1» и «Россия 24» начинают трансляцию сюжетов о претендентах на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести»
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Фото: ryazan.er.ruФото: ryazan.er.ru
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ВГТРК поддержала инициативу «Единой России» о размещении информации о претендентах на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» в телеэфире. Видеоролики подготовили филиалы ВГТРК в регионах. Корреспонденты расскажут историю и подвиг городов, ковавших в тылу Великую Победу.

Инициативу обратиться к федеральным телеканалам в ходе онлайн-совещания с представителями 20 городов-претендентов на присвоение почетного звания озвучил Герой труда РФ Николай Жарков из Нижнего Новгорода, который был директором работавшего в годы войны завода «Красное Сормово». Руководитель партийного проекта «Историческая память», замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн идею поддержал и заверил, что партия озвучит ее руководству федеральных каналов.

Кроме того, на совещании было предложено организовать сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести» параллельно с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции. В «Единой России» поддержали и эту инициативу.

Напомним, в этом году принят внесенный Президентом России Владимиром Путиным закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Статус получает город, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Сбор подписей за присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести» был инициирован 20 декабря 2019 года на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» и проводился с 5 февраля по 18 марта. За этот период прошло около 200 собраний в трудовых и учебных коллективах, общественных организациях, по месту жительства по поддержке данной инициативы и сбору подписей и массовых мероприятий. Проведено 24 пикета в торговых центрах силами волонтерских организаций. Созданы и продолжают работу группы в социальных сетях. Собрано более 25 000 подписей рязанцев.

21 февраля инициативной группой в адрес городской Думы и администрации города было передано обращение жителей Рязани, поддержавших инициативу присвоения областному центру почетного звания «Город трудовой доблести». Его одобрили депутаты городской и областной Думы.

В начале мая глава региона, член Высшего совета Николай Любимов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Рязани почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Ранее было получено экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для присвоения Рязани такого звания. Согласно сделанным выводам, промышленные предприятия и жители города внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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