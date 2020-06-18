Клиентам Прио-Внешторгбанка доступны льготные кредиты с господдержкой

В связи с пандемией коронавирусной инфекции бизнес столкнулся с проблемами, которые, по мнению экспертов, ему не преодолеть без помощи государства. Меры поддержки предпринимательства принимаются на разных уровнях. Формируются, изменяются и дополняются программы финансовой помощи. Банковский сектор при этом также не остался в стороне и подключился к кредитованию предпринимателей на льготных условиях.

Изначально кредиты по поддержке и сохранению занятости работников малого и среднего предпринимательства и кредиты на возобновление деятельности были доступны только клиентам крупных федеральных банков. Но благодаря сотрудничеству с «МСП Банком» ситуация изменилась: оставаясь клиентами регионального Прио-Внешторгбанка, предприниматели могут получить все те же кредиты с господдержой, с той лишь разницей, что средства поступят от банка-партнера — «МСП Банка».

Кредит на поддержку и сохранение занятости работников МСП под 0%,

Прио-Внешторгбанк уже принимает заявки на кредит «Поддержка и сохранение занятости работников МСП» под 0%. Эта программа предусматривает льготную ставку 0%, которая действует на срок не более 6 месяцев и прекращает действовать не позднее 31 декабря 2020 года. После чего процентная ставка устанавливается в размере 4% годовых. Срок кредитования до 12 месяцев, с правом досрочного погашения. Банком-кредитором будет являться «МСП Банк». Максимальная сумма кредита — до 10 млн рублей, но в каждом конкретном случае она будет рассчитываться индивидуально. Кредит будет предоставлен в течение полугода равными частями ежемесячно. Требования к заемщику: деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях или видах деятельности в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции, определенных Правительством Российской Федерации.

Фото: Виктор Гусейнов.

Кредит на возобновление деятельности под 2 %

Этот кредит предусмотрен Постановлением Правительства РФ № 696 и рассчитан на возобновление деятельности МСП, причем его можно брать и в том случае, когда субъект малого или среднего предпринимательства уже воспользовался займом под 0% на зарплату в рамках Постановления № 422, направленного на поддержку и сохранение занятости работников МСП.

Кредит под 2% привлекателен тем, что поступившие по этой программе средства можно направить не только на зарплату сотрудникам, но и на закупку материалов или сырья, оплату аренды или налогов, обязательные платежи, то есть на все расходы, связанные с возобновлением деятельности. Важно, чтобы они были документально подтверждены. Сумеет предприниматель сохранить коллектив не менее чем на 90% по сравнению со штатом на 1 июня 2020 года – кредит полностью спишут за счет бюджетных средств.

Фото: Светлана Маковеева.

Кто может получить кредит на возобновление деятельности субъектов МСП

Кредит на возобновление деятельности под 2% выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые имеют наемных работников. Участники этой кредитной программы обязательно должны быть включены в реестр субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 года.

При выдаче кредита будет учитываться и вид деятельности субъектов МСП. Изначально виды деятельности, которые наиболее пострадали от распространения коронавируса, были перечислены в Постановлении 434. В него попали далеко не все нуждающиеся в помощи. Но для тех, кто намерен воспользоваться кредитом на возобновление деятельности по 696 Постановлению, список расширен, причем в него добавлены производства. У микро- и малого предприятия вид деятельности будет определяться по основному и дополнительному виду деятельности, а у среднего только по основному. Сведения учитываются по состоянию на 1 марта 2020 года.

«МСП Банк», выдавший кредит, будет отслеживать количество сотрудников на предприятиях-заемщиках на сайте ФНС, каждый раз сравнивая данные за каждый новый месяц с числом сотрудников на 1 июня этого года.

За более подробными разъяснениями обращайтесь в отдел кредитования Прио-Внешторгбанка по телефону +7 (4912) 24-49-25.

Хорошо знакомое: Программа 8,5

С 2019 года Прио-Внешторгбанк осуществляет льготное кредитование МСП под 8,5%. Для получения кредита клиент должен соответствовать ряду критериев, предусмотренных программой, иметь надежное финансовое состояние и достаточное обеспечение.

Минимальный кредит на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств выдается от 3 млн рублей. Максимальный срок погашения на инвестиционные цели — 10 лет. Кредит на пополнение оборотных средств — до 3 лет.

Рассчитывать на кредит по льготной ставке в 8,5 % могут субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды; строительстве, туристской деятельности, транспортировке и хранении, в области информации и связи, здравоохранения, образования; сфере бытовых услуг, гостиничного бизнеса и общественного питания, культуры и спорта, профессиональной и технической деятельности; с определенными оговорками даже в сфере розничной и (или) оптовой торговли, но при условии, что средства пойдут на инвестиционные цели.

Прио-Внешторгбанк (ПАО) основан 6 декабря 1989 года. Номер лицензии Банка России № 212.

На правах рекламы.