В Рязани состоялся третий выпуск «Роснефть-класса» и седьмой – группы нефтехимиков

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», в 2020 году выпустила третий «Роснефть-класс» и седьмую группу студентов базовой кафедры «Химическая технология органических веществ».

Аттестаты об окончании средней школы, где последние два года ученики углубленно изучали физику и химию, получили 18 человек. Дипломы о высшем образовании вручат восьми бакалаврам-химикам, четверо из которых окончили вуз с красным дипломом.

ИЗ ШКОЛЫ В ВУЗ, ИЗ ВУЗА НА ЗАВОД

Образование молодые люди получили в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа – вуз – предприятие».

Проект «Роснефть-класса» был запущен в 2016 году в школе №43. Для учеников в школе отремонтировали и оформили в корпоративном стиле два учебных класса, учащимся предоставляются новые учебные пособия, компьютерное, физическое и химическое оборудование. Обучение проходит под контролем специалистов предприятия. За два года у школьников формируют общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть» и Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

– В первую очередь, нам рассказывали об актуальности многих профессий нефтегазовой отрасли, об их востребованности на рынке труда. Также мы смогли познакомиться с работниками завода, они рассказали о своей работе, о том, чем занимаются на своих местах и какую это приносит пользу, – сказала Юля Агаршева, выпускница школы №43, бывшая теперь уже ученица 11 «Б» проекта «Роснефть-класс».

РНПК так же предоставляет возможность молодежи Рязани и Рязанской области получить высшее образование на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. Это уже вторая ступень корпоративной системы, реализуемой АО «РНПК». Во время подготовки студенты проходят производственную практику на предприятии, при отличной учебе получают корпоративную стипендию. После преодоления второй ступени корпоративной системы имеют возможность поступить на работу на завод.

– Хотелось бы пойти работать в нефтегазовую отрасль, и среди прочих, конечно, рассматриваю возможность поступления на работу на наш рязанский нефтезавод, – сказала Юля Агаршева.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ – ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

– Рязанская НПК уделяет большое внимание подготовке кадров, предоставляя возможность молодежи получать нефтехимическое образование, а далее – и гарантированное трудоустройство на заводе, не выезжая из региона, – рассказала начальник отдела оценки и развития персонала РНПК Ольга Мартьянова.

В настоящее время проводится очередной набор учащихся в новый 10-й «Роснефть-класс». Прием документов проводится дистанционно. Со всей необходимой информацией можно ознакомиться на сайте школы www.school43-rzn.ru. Телефон для справок: (4912) 21-13-83, 44-88-40.

НАША СПРАВКА

В настоящий момент из 35 выпускников «Роснефть-класса» 20 получают высшее нефтехимическое образование в профильных вузах (ФГБОУ ВО «РГРТУ», ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», РХТУ им. Д.И. Менделеева, ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина»). Остальные получают смежную профессию.

В 2015 году Рязанская НПК принимала на работу первых выпускников-бакалавров. С тех пор ежегодно кафедра выпускает 10 и более человек, 50 из которых трудоустроены на нефтезавод. РНПК активно участвует в подготовке студентов базовой кафедры. Сотрудники завода из разряда технических специалистов читают студентам специальные дисциплины, принимают их на производственную практику, предлагают темы выпускных работ согласно имеющемуся действующему оборудованию завода, консультируют студентов от начала написания выпускной работы до ее защиты на государственной экзаменационной комиссии.

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