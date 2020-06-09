В Рязани идет ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

На минувшей неделе заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров побывали на местах ремонта дорог на улицах Забайкальской, Высоковольтной и Щедрина. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В выездном совещании также приняли участие представители управления благоустройства, ресурсных организаций, подрядчика и общественности.

С учетом пожеланий местных жителей

На улице Забайкальской завершены работы по устройству выравнивающего слоя асфальта, выполняется укладка бордюров. Общая протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 1,423 км.

Во время осмотра представители общественности обратились с просьбой убрать полосу газона между проезжей частью и тротуаром и расширить пешеходную дорожку. Обсудив это предложение, участники совещания пришли к выводу о возможности внести изменения в запланированные работы и выполнить просьбу местных жителей.

На Высоковольтной улице проведено фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Общая протяженность ремонтируемого участка дороги составляет около 900 м.

Здесь инспектирующие обсудили с дорожниками вопросы обустройства канализационных люков и «лежачих полицейских», а также обратили внимание на необходимость соблюдения сроков выполнения работ. Кроме того, перед подрядной организацией поставлена задача обойтись без перекрытия участка и сохранить движение по улице в течение всего срока ремонта.

Безопасность для всех участников дорожного движения

На первом этапе проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется полностью отремонтировать Забайкальскую, Щедрина и Высоковольтную.

Также в рамках программы в 2020 году в Рязанской области обустроят 68 пешеходных переходов. Новые «зебры» приподнимут над дорогой, то есть сделают искусственные неровности трапециевидной формы.

Каждый переход оборудуют собственным электроосвещением. Также в планах установка перильных ограждений и светящихся дублирующих дорожных знаков на Г–образных опорах. Чтобы усилить безопасность, участники выездного совещания предложили добавить еще и шумовые полосы перед «зебрами».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Выберите, какие дороги нужно ремонтировать в первую очередь

Администрация Рязани запустила опрос по выбору дорог для капитального ремонта в 2021 году. Продлится он по 16 июня. В качестве платформы для голосования используется портал «Наш дом Рязань», а для голосования необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Конкретные участки (всего их 40) выставлялись на голосование городской властью по следующим основаниям:

– по ним ходит общественный транспорт;

– есть экспертная оценка о сильной изношенности дорожного полотна;

– не было ремонта длительное время;

– поступало много жалоб на состояние дороги.

Отдать свое предпочтение можно любому количеству участков. При этом остается возможность предложить свой вариант в комментариях под опросом, чем многие охотно пользуются.