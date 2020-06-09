Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 9 июня: 4088 человек заразились, 76 тестов - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По состоянию на 9 июня 1.00 в Рязанской области зарегистрировано 4088 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Анализы еще 76 человек, которые оказались положительными по результатам первичных исследований, находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

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Опергруппа при областном правительстве не исключает из статистики выздоровевших и умерших. За минувшие сутки медики рассказали еще о 129 пациентах, которые перенесли заболевание и выздоровели. С этого момента их число достигло 1579.

Официально из-за COVID-19 в Рязанской области погибли 10 человек. Впрочем, летальных исходов среди людей с коронавирусной инфекцией было значительно больше – у остальных указана другая причина смерти.

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В Рязанской области в больницах продолжают находиться 395 человек с диагнозом COVID-19. Состояние 132 пациентов медики оценивают как удовлетворительное, 233 – как средней тяжести. Тяжелых пациентов 30, причем 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Те, кому госпитализация не потребовалась, лечатся на дому.

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Из 76 человек, у которых COVID-19 выявили за минувшие сутки, 37 проживают в Рязани.

За пределами областного центра самый большой прирост произошел в Рыбном (+6), Касимове (+6) и Александро-Невском (+5). При этом Рыбное вышло на четвертое место в регионе по количеству заболевших и перешагнуло за сотню. Впервые пандемия добралась до населенных пунктов Деменьшино (Скопинский район), Ухино (Клепиковский район), Канино (Сапожковский район).

(Смотреть полную статистику о географии распространения коронавируса)

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Специалисты Областной клинической больницы в Рязани высказались об эффекте препаратов для лечения коронавирусной инфекции, клинические испытания которых проводятся в медицинском учреждении.

«Первые результаты есть, и они впечатляют», - ретранслировал мнение сотрудников главный врач Дмитрий Хубезов 8 июня.

По его словам, ОКБ первая включила в протокол исследования троих пациентов. При этом руководитель назвал только одно из лекарств - на основе фавипиравира, разработанного в Японии задолго до пандемии и до сих пор широко не применявшегося (подробнее).

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Губернатор Николай Любимов рассказал, почему в Рязани до сих пор не могут открыть детские сады. По его словам, все дело в рекомендациях Роспотребнадзора.

— Мы не можем вот взять сейчас и все пооткрывать, потому что не можем подвергать опасности жизнь и здоровье людей. В других регионах власти поторопились перейти на другой этап ограничений - и заболеваемость сразу стала расти, — заявил глава региона.

По словам Любимова, основной показатель для перехода на другой этап снятия ограничений - это заболеваемость (подробнее).