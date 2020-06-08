5 июня губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал на месте строительства жилого комплекса Fresh Life, который возводит строительно-промышленная компания «Зеленый сад». Вместе с главой региона на объекте побывали министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов и глава администрации Рязани Елена Сорокина.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ЖК Fresh Life расположен в экологически чистом районе Рязани на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Боголюбова. Это многоквартирный жилой дом из двух секций по 24 и 25 жилых этажей, который спроектировало московское архитектурное бюро Glorious.

Генеральный директор ГК «Зеленый сад» Алексей Самохин и директор по общим вопросам Андрей Оришкевич подробно ознакомили губернатора с ходом строительства и рассказали, каким будет жилой комплекс.

Губернатор Николай Любимов побывал на строительстве ЖК Fresh Life от ГК «Зеленый сад».

— Мы стараемся максимально идти в ногу со временем. При проектировке предусмотрели подземный и надземный паркинг на 300 автомобилей, — рассказывает генеральный директор ГК «Зеленый сад» Алексей Самохин. — Для обеспечения безопасности работает круглосуточный пост охраны, в который в случае необходимости попадают сигналы с тревожных кнопок и видеодомофонов жильцов.

ШУМОВЫЕ ЗОНЫ И СМАРТ-КВАРТИРЫ

Возле стендов, где наглядно продемонстрировано, как будет выглядеть жилой комплекс – архитектурное решение, благоустройство прилегающей территории и общественного пространства, губернатор Николай Любимов отметил необычный дизайн детских площадок.

— Там будут интересные фишки, — согласился генеральный директор Алексей Самохин. — Детские городки будут деревянными, то есть, экологически чистыми. Кроме того, планируем сделать шумовые зоны. Например, вошел на эту территорию, а там – тишина, не слышно никакого городского шума. Но в процессе строительства посмотрим еще дополнительные изюминки, потому что появляется что-то новенькое, и тогда будем внедрять в процессе.

Николаю Любимову наглядно продемонстрировали, как будет выглядеть жилой комплекс – архитектурное решение, благоустройство прилегающей территории и общественного пространства.

По словам застройщика, в последнее время у людей большой спрос на смарт-квартиры, то есть – «умные квартиры». Если какая-то протечка либо другая внештатная ситуация, то об этом незамедлительно сообщается на телефон. И таких систем внедрено очень много.

— Но главное отличие смарт квартир – это большая кухня, как правило, 20 кв. метров: готовить, обедать, смотреть телевизор – очень комфортно, — продолжает Алексей Викторович. — А уже спальня поменьше. У нас формат в компании такой, что однокомнатная квартира меньше 40 кв. метров не бывает.

Губернатор Николай Любимов остался доволен возможностями будущего жилого комплекса и пожелал строителям успешной работы.

Строительство ЖК Fresh Life идет полным ходом.

КСТАТИ

На всей территории Fresh Life – безбарьерная среда. Перед жилым комплексом вдоль Касимовского шоссе будет обустроен большой сквер с пешеходными и велосипедными дорожками. Безопасность закрытой территории жилого комплекса обеспечивается инновационной системой «Антитеррор».

Губернатор Николай Любимов остался доволен возможностями будущего жилого комплекса.

БУДЬ В КУРСЕ!

Fresh Life в цифрах:

10 минут езды до Рязанского кремля;

399 квартир комфорт–класса;

От 41,3 до 103,2 м2 – площадь квартир;

2,75 метра – высота потолков;

270 мест на надземной автостоянке;

95 мест в подземном паркинге;

2 квартал 2022 год – срок сдачи дома;

3 бесшумных лифта в каждом подъезде;

83 кладовки.

На правах рекламы.