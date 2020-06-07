Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 7 июня: 3940 человек заразились, 73 теста - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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7 июня 01:00 - последние новости по коронавирусу в Рязани и области: выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 3940 человек. Еще 73 положительных теста находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 4013 человек.

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За 6 июня поправились еще 17 человек. Пятеро из них лечились в больницах, остальные дома. Всего с начала пандемии в регионе выписаны 1448 человек, перенесших коронавирусную инфекцию.

В больницах с диагнозом COVID-19 находятся 354 пациента. Из них состояние 101 оценивается как удовлетворительное. 231 человек пребывают в состоянии средней степени тяжести. 22 человека находятся в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Остальные больные лечатся на дому – болезнь у них протекает в легкой форме.

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Днем ранее во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» заместитель руководителя Роспотребнадзора Рязанской области Ирина Котова рассказала, когда в Рязани могут быть открыты детский сады и дежурные группы. По словам сотрудницы ведомства, детские сады, а также кафе и рестораны откроются только на третьем этапе снятия ограничений. Напомним, что пока в регионе реализуется первый этап.

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