Вовремя и бесплатно. Рязанцы могут получить онкологическую помощь в столичных негосударственных клиниках

Согласно данным за 2019 год, Рязанская область оказалась в первой десятке регионов России по распространенности онкозаболеваний. В целом по стране статистика заболеваемости в последние годы растет. Специалисты отмечают, что во многом это связано с ранней диагностикой, а значит, все больше пациентов могут рассчитывать на благополучный результат, своевременно выявив болезнь и вовремя получив необходимое лечение.

Ранняя диагностика - залог успешного лечения. Фото: medicina.ru

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- На сегодняшний день существует несколько видов специализированного лечения рака, - рассказывает директор медицинской службы АО «Медицина», д.м.н., профессор Екатерина Тюлькина. - Химиотерапия, противоопухоевымипрепаратами, лучевая терапия (или радиотерапия). Для пациента с онкологией важно начать лечение как можно скорее, поэтому многие, не желая терять время, а зачастую и сомневаясь в качестве проводимых в районной поликлинике процедур, берут кредиты и обращаются в платные центры. К сожалению, даже сегодня многие пациенты из регионов не знают, что могут получить высококачественную онкологическую медицинскую помощь в Москве - вовремя и совершенно бесплатно.

Качественную онкопомощь рязанцы могут получить в Москве по полису. Фото: medicina.ru

В 2011 году в федеральный закон о медицинском страховании были введены поправки, благодаря которым частные клиники и медицинские центры получили возможность оказывать россиянам высокотехнологичную медицинскую помощь по полису ОМС. А в прошлом году государство значительно расширило спектр медицинских услуг, оказываемых в рамках ОМС. По словам Екатерины Евгеньевны, и пациенты, и частные клиники от этого только выиграли.

- Теперь любой пациент, независимо от его прописки и финансового положения, имеет возможность получить современную, высокотехнологичную медицинскую помощь в кратчайшие сроки и в хороших условиях. Для нас же абсолютно нет разницы, кто платит за услугу: сам пациент или государство. Регламенты работы едины и для платных пациентов, и для тех, кто получает помощь по полису ОМС.

КАК ПОПАСТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ В СТОЛИЧНУЮ КЛИНИКУ ПО ПОЛИСУ?

- Рязанский областной онкодиспансер временно приостанавливал госпитализацию больных в связи с переездом в новое здание. Наверное, многие рязанцы сейчас рассматривают частные клиники для лечения. Что нужно, чтобы попасть в АО «Медицина»?

- Нужен совсем небольшой пакет документов: паспорт гражданина РФ, полис ОМС, направление по форме 057-у, которое можно получить у районного врача-онколога, СНИЛС, выписку из медкарты, всю имеющуюся медицинскую документацию по заболеванию. Собрав документы, пациент может по телефону записаться на консультацию в удобное для него время. На приеме врач проведет осмотр и назначит консилиум, на котором будет определена тактика лечения. При наличии показания, уже через два-три дня возможна госпитализация.

По результатам исследований будет назначен консилиум, который определит ход лечения. Фото: medicina.ru

АО «Медицина» аккредитована по международным стандартам качества медицинской помощи JCI, признана Росздравнадзором лидером среди российских медорганизаций по качеству и безопасности организации медицинской помощи. В клинике создан онкологический центр Sofia, специалисты которого оказывают полный комплекс диагностики и лечения онкозаболеваний.

Всю необходимую информацию можно получить, перейдя на сайт www.medicina.ru или позвонив по номеру 8 800-600-13-50 (звонок бесплатный). Клиника находится по адресу: г. Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, д. 10. Станция метро «Маяковская».