Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 8 июня: 4013 человек заразились, 75 тестов - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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К 01.00 8 июня в регионе выявлено еще 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. Стало быть, с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 4013 человек. Еще 75 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Вместе с условно зараженными под контролем медицинских работников находятся 4088 рязанцев.

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По состоянию на 01.00 8 июня в Рязани и области поправились еще 2 человека. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе вылечились 1450 человек, перенесших коронавирусную инфекцию.

В настоящее время на лечении находятся 367 пациентов с COVID-19, в том числе 12 детей. Минздав Рязанской области утверждает, что состояние 104 больных врачи оценивают как удовлетворительное. 241 рязанец, проходящий лечение в стационаре, находится в состоянии средней степени тяжести. 22 человека, 12 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, находятся под особым контролем врачей. Они в тяжелом состоянии.

Остальные больные лечатся на дому – болезнь у них протекает в легкой форме.

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По данным оперативной рабочей группы на 01.00 8 июня больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 1542 человека. Число детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 419. Мы приводим подробности больных по возрастным категориям.

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По официальной статистике*, наибольшее количество заразившихся к 01.00 8 июня зарегистрировано в Рязани - 2123 (+32 за сутки).

В Новомичуринске новых случаев не выявлено - их 117. В Скопине - 105 (+2 за сутки). В Рыбном - 98 (новых случаев за сутки не зарегистрировано). Самый зараженный район области - Рязанский - 208 заболевших. Наиболее опасные и безопасные места в отношении коронавируса мы приводим здесь.

* Статистика озвучена органами власти, поэтому за достоверность цифр ввиду невозможности их проверить редакция ответственности не несет.