Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 5 июня: 3801 человек заразился, 71 тест - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

***

По состоянию на 01:00 5 июня в Рязанской области официально зарегистрирован 3801 случай заражения коронавирусной инфекцией. Еще 71 человек за минувшие также сдал положительный тест на COVID-19, но их диагноз еще требует подтверждения Роспотребнадзором.

***

Напомним, из статистики опергруппы при областном правительстве не исключают выздоровевших и умерших. Покинул больницы, переболев «короной», за минувшие сутки 21 человек. Еще 68 людей перенесли заболевание в легкой форме на домашнем карантине. Всего выздоровели с начала пандемии 1318 человек.

Что касается тех, кому сохранить жизнь не удалось, данные не столь прозрачны. Официально умерли 10 человек, но это лишь те, чью смерть признали прямым следствием новой инфекции. На деле летальных исходов среди людей c COVID-19 гораздо больше, но в остальных случаях (сколько их, официальные лица не называют) значится иная ведущая причина.

***

В специализированных госпиталях 5 июня продолжают находиться 345 пациентов. Публичные данные говорят нам о 21 человеке в тяжелом состоянии, причем 13 не могут дышать самостоятельно, а потому пока зависят от аппаратов искусственной вентиляции легких.

***

В одном из госпиталей, где содержатся и тяжелые больные, начали испытывать три препарата против коронавируса. Один из них - таблетки с японскими корнями (там разработано действующее вещество), но произведенные в России. Говорят, результаты многообещающие, хотя окончательные выводы делать, конечно, рано.

ОКБ в Рязани, по словам губернатора Николая Любимова, стала одним из пяти стационаров по всей стране, где пройдут клинические испытания.