Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 4 июня: 3728 человека заразились, 73 теста - на подтверждении
«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.
****
Согласно последней информации по коронавирусу в Рязани и области на 4 июня 01:00, с начала пандемии заразилось 3728 человек, считая выздоровевших и умерших. Еще 73 человека сдали положительные тесты, их анализы находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.
Всего по состоянию на 4 июня в Рязанской области насчитывается 3801 случай заражения коронавирусом (вместе с условно подтвержденными).
****
Из всех заболевших, 1992 человека проживают в Рязани. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Московском районе города – 702 человека. Далее следуют в порядке убывания:
- Октябрьский район Рязани — 507 случаев заражения;
- Железнодорожный район Рязани — 459 случаев заражения;
- Советский район Рязани — 324 случая заражения.
****
За пределами Рязани самый большой прирост зараженных коронавирусом за сутки произошел в Ряжске, где выявили сразу 14 инфицированных человек. Этот город стал четвертым в регионе с 92 заболевшими, в то время как третий – Скопин – вслед за Новомичуринском достиг отметки в 100 заболевших.
В ряде населенных пунктов COVID-19 обнаружен впервые: Большой Кусмор, Лазарево (оба – Касимовский район), Совхоз Большевик (Милославский район), Марфинка, Фабричная Слобода (оба – Сапожковский район) (читать более подробную статистку по всем районам области).
****
В целом по России Рязанская область находится на 13 месте печального рейтинга с 3728 зараженными. Наш ближайший сосед по ЦФО (не считая Москвы и Подмосковья) – Тульский регион, находится на 9 месте с 4183 зараженными.
Если верить официальной статистике, то в Рязанской области непосредственно от коронавируса умерли 9 человек, а в Тульской области – 42 человека. К слову, в родной для нашего губернатора Николая Любимова Калужской области – умерли от коронавируса 34 человека.
****
Ну и напоследок хорошая новость. Из областной больницы имени Семашко выписался один из самых сложных пациентов с коронавирусом. 44-летний мужчина еще 13 апреля поступил в госпиталь особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Его болезнь не была запущена – его определили в стационар на третий день – но состояние начало стремительно ухудшалось. Спустя сутки его уже перевели в реанимацию.
У пациента не было отягощающих факторов, серьезных сопутствующих заболеваний, но все равно его болезнь протекала в очень тяжелой форме.
В реанимации мужчина провел ровно 42 дня. Его дважды подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. На фоне инфекции и поражения легочной ткани у пациента возникли сбои во всех органах и системах, включая почки - мужчине пришлось дважды пройти процедуру гемодиализа (читать подробнее о чудесном спасении).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»