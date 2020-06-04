Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 4 июня: 3728 человека заразились, 73 теста - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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Согласно последней информации по коронавирусу в Рязани и области на 4 июня 01:00, с начала пандемии заразилось 3728 человек, считая выздоровевших и умерших. Еще 73 человека сдали положительные тесты, их анализы находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Всего по состоянию на 4 июня в Рязанской области насчитывается 3801 случай заражения коронавирусом (вместе с условно подтвержденными).

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Из всех заболевших, 1992 человека проживают в Рязани. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Московском районе города – 702 человека. Далее следуют в порядке убывания:

- Октябрьский район Рязани — 507 случаев заражения;

- Железнодорожный район Рязани — 459 случаев заражения;

- Советский район Рязани — 324 случая заражения.

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За пределами Рязани самый большой прирост зараженных коронавирусом за сутки произошел в Ряжске, где выявили сразу 14 инфицированных человек. Этот город стал четвертым в регионе с 92 заболевшими, в то время как третий – Скопин – вслед за Новомичуринском достиг отметки в 100 заболевших.

В ряде населенных пунктов COVID-19 обнаружен впервые: Большой Кусмор, Лазарево (оба – Касимовский район), Совхоз Большевик (Милославский район), Марфинка, Фабричная Слобода (оба – Сапожковский район) (читать более подробную статистку по всем районам области).

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В целом по России Рязанская область находится на 13 месте печального рейтинга с 3728 зараженными. Наш ближайший сосед по ЦФО (не считая Москвы и Подмосковья) – Тульский регион, находится на 9 месте с 4183 зараженными.

Если верить официальной статистике, то в Рязанской области непосредственно от коронавируса умерли 9 человек, а в Тульской области – 42 человека. К слову, в родной для нашего губернатора Николая Любимова Калужской области – умерли от коронавируса 34 человека.

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Ну и напоследок хорошая новость. Из областной больницы имени Семашко выписался один из самых сложных пациентов с коронавирусом. 44-летний мужчина еще 13 апреля поступил в госпиталь особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Его болезнь не была запущена – его определили в стационар на третий день – но состояние начало стремительно ухудшалось. Спустя сутки его уже перевели в реанимацию.

У пациента не было отягощающих факторов, серьезных сопутствующих заболеваний, но все равно его болезнь протекала в очень тяжелой форме.

В реанимации мужчина провел ровно 42 дня. Его дважды подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. На фоне инфекции и поражения легочной ткани у пациента возникли сбои во всех органах и системах, включая почки - мужчине пришлось дважды пройти процедуру гемодиализа (читать подробнее о чудесном спасении).

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