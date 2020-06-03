Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 3 июня: 3653 человека заразились, 75 тестов - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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К 01.00 3 июня в регионе зарегистрировано 3653 случая заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся 75 положительных тестов по результатам первичных исследований. Вместе с ними общее количество зараженных в Рязанской области составляет 3728 человек.

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Днем ранее – 2 июня – было выписано 98 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, 25 из них проходили стационарное лечение. Всего с начала пандемии в Рязанской области количество выздоровевших достигло 1167 человек. Сюда входят люди, лечившиеся в домашних условиях, а также на базе стационаров. Подробности по ссылке.

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Во вторник, 2 июня, стало известно, что согласно информации российского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции количество зафиксированных летальных случаев в Рязанской области увеличилось до девяти (+ 2 человека за сутки).

По данным регионального штаба, в список включены две женщины 70-ти и 83-х лет, о смерти которых сообщалось ранее (проводилась экспертиза). Речь идет именно о тех пациентах, у которых коронавирус стал непосредственной причиной смерти. Рязанцев с положительным тестом на COVID-19, умерших от других заболеваний – больше.

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Вечером 2 июня министр образования и молодежной политики Рязанской области рассказала, как в условиях пандемии пройдет ЕГЭ. Экзамен проведут только для тех выпускников, которые планируют поступать в вузы. Полное видео онлайн конференции по ссылке.

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