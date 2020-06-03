Рязанка со страниц мужских журналов учит хинди и думает о замужестве

В конце мая 2020 года рязанская модель Татьяна Гурова снова вошла в топ-100 девушек журнала «Maxim» – конкурс в связи с пандемией проходит онлайн, и ей хватает для этого фото с прошлых фотосессий. В конце прошлого года она заинтересовала интернет-зрителей своими образами для календаря локального выпуска журнала «Playboy». Кстати, сняты они были совершенно случайно: наша соотечественница поехала на Мальдивские острова, чтобы поработать стилистом.

– Я собралась буквально за два дня, докупила косметики и кистей и поехала в Москву в аэропорт, – вспоминает Татьяна. – В наше время очень важно быть мобильным и легким на подъём, потому что пока ты думаешь, может кто-то другой поехать вместо тебя. На тот момент у меня уже был билет в Индию – в итоге я его потеряла. Зато оказалась в календаре, у меня появились новые знакомые, новый опыт.

На Мальдивах в ее задачи входило создавать образы моделям – прически, макияж. Но потом ей захотелось попасть в кадр самой – и фотохудожники доложили руководству, что россиянка выглядит не менее эффектно. Так было принято решение включить ее снимки в календарь.

И на пляжах Мальдив, и среди рязанской осени Татьяна ищет новых впечатлений

– Но 2020 год ты все-таки встретила на индийском курорте Гоа.

– На Гоа я была третий раз в жизни. Впервые прилетела на одну неделю в 2017-м, второй раз уже на 20 дней в 2018-м, а теперь решила устроить полноценную зимовку с середины ноября до конца января. Как знала, что в марте начнется карантин, и придется долго «отдыхать» от впечатлений.

Знаете, в детстве я очень любила мою дачу в поселке Турлатово, куда мы каждое лето ездили с родителями и братом. Там была природа, всякие котята-собачки-птички, пруд, в котором я научилась плавать в возрасте трех лет, благодаря папе… Но не было даже электричества в доме! Там все ходили, как хотели, не наряжаясь, в привезенных из города старых вещах… И это создавало особую атмосферу – отдых для души. Так вот, Гоа – это для меня повторение той турлатовской дачи. Только я уже выросла, мой пруд вырос в океан, а Турлатово – в Гоа. Индия учит тому, что внешнее – второстепенное, и нужно думать о душе. Это особенное место.

В 2010-е годы Татьяну, учившуюся в университете, можно было увидеть в фото- и видео-рекламе рязанских музыкальных и ночных клубов, а также набиравших популярность «квестов-ловушек» в переоборудованных городских подвалах.

Фотохудожникам родного города Татьяна известна уже давно

Позднее ее стали приглашать в заграничные поездки для демонстрации моделей одежды, причесок и макияжа. Удалось посмотреть Европу, Америку, Азию… В 2018 году рязанка признавалась, что собирается изучать язык хинди.

– Некоторым не нравится Индия. Да, она не для всех. Есть люди, которые говорят, что там нецивилизованно и грязно. Но на самом деле, это местная изюминка! Всего лишь каких-то 70 лет назад Индия была иностранной колонией. Вспомнился случай из рассказа одного моего друга по Гоа: бизнесмен, отдыхающий там, предложил коллеге-индусу в следующий раз привезти его сыну ноутбук, для того, чтобы он развивался, шел в ногу со временем и так далее. А индийский бизнесмен отвечает: «Зачем ноутбук? Ты лучше конфет привези». То есть они даже не понимают, зачем нужно многое из того, чем мы поглощены. Это совсем другой менталитет.

– В Индии ты действительно попала на концерт «Аквариума», как в Рязани?

– На Гоа отдыхают многие иностранные и русские диджеи, артисты, футболисты. В этом году я снова Ирину Хакамаду видела. Приезжал и великий БГ. Билеты на его концерт стоили 2 тысячи рупий, то есть примерно 2 тысячи рублей. Народа пришло очень много, а в итоге удалось послушать его только 30 или 40 минут, а затем приехала полиция… Концерт надолго прервали. Люди сидели и ждали с надеждой, что с полицией договорятся и концерт продолжится. Минут примерно через 40 на сцену вернулся Гребенщиков, без микрофона тихо поотвечал на вопросы посетителей, потом тихо в тот же микрофон спел – и все разошлись.

Обратная сторона популярности – желание злоумышленников воспользоваться собранной в течение нескольких лет базой поклонников. Зимой инстаграм Татьяны был взломан и похищен в целях рассылки его подписчикам рекламы. После этого пришлось создавать новую страничку.

Фотосессии для журналов Татьяна считает шансом научить людей ценить красоту

– В социальных сетях ты пишешь на социальные темы – все понят, например, рассказ о попытках записи к врачам или размышления о Рязани как новогодней столице. Ты не собираешься в депутаты избираться?

– Я решила поделиться своим мнением об организации праздников и о здравоохранении родного города с моими друзьями и просто читателями. Многие отозвались, в комментариях что-то добавили… В депутаты, конечно, я баллотироваться не буду. Я девушка и далека от политики, мне ближе сфера красоты и искусства. Просто хочется видеть свой город процветающим, более красивым, улучшающимся. Чтобы рязанцы не ехали за настроением в Москву или Питер. Кстати, красоты в Рязани стало больше. Например, я очень довольна внешним и внутренним видом Дворца торжеств, который появился на месте арт-клуба «Планетарий».

Раньше Татьяна любила летом сливаться с природой в маскировочном костюме

– И последний вопрос: модели замуж когда-нибудь выходят?

– Есть пословица: «Выйти замуж не напасть, главное – замужем не пропасть». Абсолютно согласна. Как только подвернется человек, близкий душе и не боящийся трудностей, готовый к семье и детишкам, который будет меня любить и терпеть... так сразу и замуж.

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