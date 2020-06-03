2020-06-03T07:55:55+03:00
Звезды

Рязанка со страниц мужских журналов учит хинди и думает о замужестве

Татьяна Гурова не теряет даром времени: из самоизоляции она участвует в онлайн-конкурсах красоты
Валерий КОТОВ
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Индия стала её любовью и продолжением дачи в Турлатове – фото из личного архиваИндия стала её любовью и продолжением дачи в Турлатове – фото из личного архива
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В конце мая 2020 года рязанская модель Татьяна Гурова снова вошла в топ-100 девушек журнала «Maxim» – конкурс в связи с пандемией проходит онлайн, и ей хватает для этого фото с прошлых фотосессий. В конце прошлого года она заинтересовала интернет-зрителей своими образами для календаря локального выпуска журнала «Playboy». Кстати, сняты они были совершенно случайно: наша соотечественница поехала на Мальдивские острова, чтобы поработать стилистом.

Я собралась буквально за два дня, докупила косметики и кистей и поехала в Москву в аэропорт, – вспоминает Татьяна. – В наше время очень важно быть мобильным и легким на подъём, потому что пока ты думаешь, может кто-то другой поехать вместо тебя. На тот момент у меня уже был билет в Индию – в итоге я его потеряла. Зато оказалась в календаре, у меня появились новые знакомые, новый опыт.

На Мальдивах в ее задачи входило создавать образы моделям – прически, макияж. Но потом ей захотелось попасть в кадр самой – и фотохудожники доложили руководству, что россиянка выглядит не менее эффектно. Так было принято решение включить ее снимки в календарь.

И на пляжах Мальдив, и среди рязанской осени Татьяна ищет новых впечатлений

И на пляжах Мальдив, и среди рязанской осени Татьяна ищет новых впечатлений

– Но 2020 год ты все-таки встретила на индийском курорте Гоа.

На Гоа я была третий раз в жизни. Впервые прилетела на одну неделю в 2017-м, второй раз уже на 20 дней в 2018-м, а теперь решила устроить полноценную зимовку с середины ноября до конца января. Как знала, что в марте начнется карантин, и придется долго «отдыхать» от впечатлений.

Знаете, в детстве я очень любила мою дачу в поселке Турлатово, куда мы каждое лето ездили с родителями и братом. Там была природа, всякие котята-собачки-птички, пруд, в котором я научилась плавать в возрасте трех лет, благодаря папе… Но не было даже электричества в доме! Там все ходили, как хотели, не наряжаясь, в привезенных из города старых вещах… И это создавало особую атмосферу – отдых для души. Так вот, Гоа – это для меня повторение той турлатовской дачи. Только я уже выросла, мой пруд вырос в океан, а Турлатово – в Гоа. Индия учит тому, что внешнее – второстепенное, и нужно думать о душе. Это особенное место.

В 2010-е годы Татьяну, учившуюся в университете, можно было увидеть в фото- и видео-рекламе рязанских музыкальных и ночных клубов, а также набиравших популярность «квестов-ловушек» в переоборудованных городских подвалах.

Фотохудожникам родного города Татьяна известна уже давно

Фотохудожникам родного города Татьяна известна уже давно

Позднее ее стали приглашать в заграничные поездки для демонстрации моделей одежды, причесок и макияжа. Удалось посмотреть Европу, Америку, Азию… В 2018 году рязанка признавалась, что собирается изучать язык хинди.

Некоторым не нравится Индия. Да, она не для всех. Есть люди, которые говорят, что там нецивилизованно и грязно. Но на самом деле, это местная изюминка! Всего лишь каких-то 70 лет назад Индия была иностранной колонией. Вспомнился случай из рассказа одного моего друга по Гоа: бизнесмен, отдыхающий там, предложил коллеге-индусу в следующий раз привезти его сыну ноутбук, для того, чтобы он развивался, шел в ногу со временем и так далее. А индийский бизнесмен отвечает: «Зачем ноутбук? Ты лучше конфет привези». То есть они даже не понимают, зачем нужно многое из того, чем мы поглощены. Это совсем другой менталитет.

– В Индии ты действительно попала на концерт «Аквариума», как в Рязани?

На Гоа отдыхают многие иностранные и русские диджеи, артисты, футболисты. В этом году я снова Ирину Хакамаду видела. Приезжал и великий БГ. Билеты на его концерт стоили 2 тысячи рупий, то есть примерно 2 тысячи рублей. Народа пришло очень много, а в итоге удалось послушать его только 30 или 40 минут, а затем приехала полиция… Концерт надолго прервали. Люди сидели и ждали с надеждой, что с полицией договорятся и концерт продолжится. Минут примерно через 40 на сцену вернулся Гребенщиков, без микрофона тихо поотвечал на вопросы посетителей, потом тихо в тот же микрофон спел – и все разошлись.

Обратная сторона популярности – желание злоумышленников воспользоваться собранной в течение нескольких лет базой поклонников. Зимой инстаграм Татьяны был взломан и похищен в целях рассылки его подписчикам рекламы. После этого пришлось создавать новую страничку.

Фотосессии для журналов Татьяна считает шансом научить людей ценить красоту

Фотосессии для журналов Татьяна считает шансом научить людей ценить красоту

– В социальных сетях ты пишешь на социальные темы – все понят, например, рассказ о попытках записи к врачам или размышления о Рязани как новогодней столице. Ты не собираешься в депутаты избираться?

Я решила поделиться своим мнением об организации праздников и о здравоохранении родного города с моими друзьями и просто читателями. Многие отозвались, в комментариях что-то добавили… В депутаты, конечно, я баллотироваться не буду. Я девушка и далека от политики, мне ближе сфера красоты и искусства. Просто хочется видеть свой город процветающим, более красивым, улучшающимся. Чтобы рязанцы не ехали за настроением в Москву или Питер. Кстати, красоты в Рязани стало больше. Например, я очень довольна внешним и внутренним видом Дворца торжеств, который появился на месте арт-клуба «Планетарий».

Раньше Татьяна любила летом сливаться с природой в маскировочном костюме

Раньше Татьяна любила летом сливаться с природой в маскировочном костюме

– И последний вопрос: модели замуж когда-нибудь выходят?

Есть пословица: «Выйти замуж не напасть, главное – замужем не пропасть». Абсолютно согласна. Как только подвернется человек, близкий душе и не боящийся трудностей, готовый к семье и детишкам, который будет меня любить и терпеть... так сразу и замуж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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